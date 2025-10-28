Rīgas pašvaldība publiskojusi informāciju, ka no 1. līdz 30. novembrim 34 vietās Rīgas apkaimēs piedāvās iedzīvotājiem iespēju bez maksas nodot savāktās koku un krūmu lapas.
Lapu nodošana notiks galvenokārt sestdienās un svētdienās, bet atsevišķās vietās arī darba dienās. Rīgas domes pārstāvji paziņojumā aprakstījuši kārtību: "Lapu nodošanas kārtība, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, paliek nemainīga: lapas nedrīkstēs iepriekš atvest un atstāt ārpus noteiktā lapu nodošanas punkta darba laika; lapas nevarēs nodot maisos, tās būs jāizber izvietotajos konteineros vai specializētajās atkritumu izvešanas transporta vienībās; lapām nedrīkstēs būt citu atkritumu veidu piemaisījumi; iztukšotie maisi pēc izbēršanas katram iedzīvotājam būs jāpaņem līdzi; uz lapu nodošanas punktiem nedrīkstēs vest nolietotu sadzīves tehniku, mēbeles vai būvgružus, vai lapas maisījumā ar sadzīves atkritumiem. Papildu nosacījums – lapās nevar būt Spānijas kailgliemeži. Gadījumā ja kopā ar lapām tiks izmesti Spānijas kailgliemeži, tad iedzīvotājiem tie būs jāsavāc."
Šis nosacījums, ka lapās nevar būt kailgliemeži, daudzos rīdziniekos izraisījis izbrīnu un jautājumus – kā gan amatpersonas iedomājas, kā iedzīvotāji pirms tam lapās meklēs gliemežus; kā tas tiks pārbaudīts lapu nodošanas punktos – vai kāds pārmeklēs visas lapu kaudzes; un vai tiešām, ja atradīs vienu gliemezi, tad visas lapas jāved atpakaļ?
Rīgas dome tik vienkāršu lietu kā lapu nodošanu arī pasniedz kā diezgan administratīvi regulētu pasākumu. "Katrā no lapu savākšanas projekta norises dienām piedalīsies Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes pārstāvji, sekojot līdzi situācijai, koordinējot lapu nodošanu, kontrolējot specializētā atkritumu savākšanas transporta virzību, kā arī iespēju robežās palīdzot iedzīvotājiem (vecāka gadagājuma cilvēkiem) izbērt lapas no maisiem. Lapu nodošanas punktos pastiprināti patrulēs Rīgas pašvaldības policija, lai novērstu vai ierobežotu nesankcionētu atkritumu – lapu izmešanu," rakstīts pašvaldības paziņojumā.
