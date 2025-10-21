Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv
Rudens nu ir atnācis pavisam īsti – ar dzestriem rītiem, drēgniem vakariem un lietus zīmējumiem uz loga. Dienas kļūst īsākas, bet vakari – arvien garāki, un tas ir lielisks iemesls apstāties, ieliet tasi tējas un atvērt grāmatu. Šis ir gada laiks, kad lasīšana kļūst par omulīgu rituālu un katra lappuse – par nelielu gaismas staru pelēkajā rudenī.
Aizvadītās nedēļas "Globuss" grāmatu topā īpaši izceļas fakts – deviņas no desmit populārākajām grāmatām ir izdevniecības “Latvijas Mediji” izdotas. Un iemesls tam ir pavisam priecīgs – vēl līdz 26. oktobrim visās ‘’Globuss’’ grāmatnīcās un interneta veikalā www.eglobuss.lv spēkā ir -30% atlaide visām “Latvijas Mediji” grāmatām.
Lasītāju uzmanību šonedēļ piesaistījis Frīdas Makfadenas trilleris “Mājkalpotājas kāzas” (izdevniecība ‘’Latvijas Mediji’’) – elpu aizraujošs stāsts par Milliju, kurai priekšā šķietami laimīgākā diena dzīvē, taču kāds vēlas, lai viņa to nepiedzīvotu. Pagātnes noslēpumi, spriedze un asprātīgi pavērsieni padara šo romānu par īstu lasīšanas maratonu. Frīda Makfadena – ārste un pasaulē atzīta bestselleru autore – rada psiholoģiskus trillerus, kas pārsteidz ar precizitāti, cilvēku izjūtu un nemitīgu intrigu. Viņas grāmatas tulkotas vairāk nekā četrdesmit valodās un iekarojušas gan ‘’The New York Times’’, gan ‘’USA Today’’ topos.
Vēl viens jaunums topā – Zanes Krēsliņas jaunā grāmata “Espreso, kruasānu un galdiņu trijiem!” (izdevniecība ‘’Latvijas Mediji’’).Pēc ceļojuma uz Franciju Lilija ir gatava jaunam sākumam, taču radošie izaicinājumi un ģimenes dzīves pavērsieni viņu pārbauda. Saņemot vēstuli no lasītājas, Lilija dodas atpakaļ uz vietu, kur viss reiz sākās – Francijā viņu sagaida saule, labs ēdiens, pārdomas un negaidīta attiecību pārbaude. Krēsliņas darbs ir kā silts franču romāns – par sapņiem, kuriem jāļaujas, un dzīves lapaspusēm, kuras jāraksta no jauna.
Un, kā allaž rudenī, topā atgriezies dārza karalis – tomāts. Evitas Gūtmanes grāmata “Tomāts manā dārzā” (izdevniecība ‘’Latvijas mediji’’) ir kļuvusi par neaizstājamu palīgu ikvienam, kas vēlas audzēt tomātus ar prieku un zināšanām. Tajā apkopoti ne tikai autores vairāk nekā 25 gadu pieredzes padomi, bet arī ieteikumi no citiem pieredzējušiem audzētājiem. Šī ir grāmata, kas apvieno praktisko ar sirsnīgo – tā smaržo pēc zemes, saules un vasaras garšas, ko atceramies vēl ilgi, kad ārā jau valda rudens.
Šoruden, kad lapas čaukst un lietus piesit pie loga, GLOBUSS grāmatnīcas aicina iegriezties pēc jaunām grāmatām – tām, kas iedvesmo, silda un liek pasmaidīt. Un neaizmirsti – vēl līdz 26. oktobrimvisas izdevniecības “Latvijas Mediji” grāmatas pieejamas ar30% atlaidi visās GLOBUSS grāmatnīcās un interneta veikalā www.globuss.lv.
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!
