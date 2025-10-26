Dziedātāja un dziesmu autore Emīlija Loze klausītājiem piedāvā savu jauno singlu “Neizteiktie sapņi” – pirmo dziesmu latviešu valodā. Skaņdarbs tapis sadarbībā ar producentu The Ludvig, kura rokraksts tam piešķīris mūsdienīgu un emocionāli piesātinātu skanējumu.
Līdz šim klausītāji Emīliju Lozi pazīst no angliski izdotā debijas singla “Meantime” (2024), kā arī no nesenās sadarbības ar grupu Olas dziesmā “Viss, ko gribu”. Emīlija ir pazīstama ar samtainu un emocionālu vokālu, kas apvieno lirisku maigumu ar mūsdienīgu R&B stilistiku. Ar jauno dziesmu viņa apliecina sevi kā daudzpusīgu mākslinieci, kas līdzās R&B un neosoula ietekmēm meklē jaunas izpausmes arī dzimtajā valodā, vienlaikus radot savu unikālo balss nospiedumu Latvijas mūzikas vidē.
Dziesmas vārdi atklāj stāstu par trauslām sajūtām un klusajiem sapņiem, kas paliek neizteikti starp diviem cilvēkiem. Emīlija atzīst, ka šis skaņdarbs viņai ir īpašs, jo pirmo reizi dzied latviski, kas ļāvis runāt daudz tiešāk un personiskāk. “Neizteiktie sapņi” ir par to, ko bieži nepasakām, bet kas dzīvo mūsos tikpat spēcīgi.
Dziesma “Neizteiktie sapņi” pieejama visās straumēšanas platformās no 24. oktobra 2025. gada.
