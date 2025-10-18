19. oktobrī notiks Igaunijas pašvaldību vēlēšanas, kurās pirmoreiz vairs nevarēs balsot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi. Cittautiešu integrācijas jomā Igaunija ir saskārusies ar līdzīgām problēmām kā Latvija, bet igauņi to risināšanā izvēlējušies piesardzīgāku pieeju.

Igaunijas vēlēšanu likumi līdz šim bija ļoti liberāli, jo pašvaldību vēlēšanās drīkstēja piedalīties ne tikai Igaunijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, bet arī Igaunijā dzīvojošie Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kā arī nepilsoņi. 

Taču pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā arī igauņi ir sapratuši, ka tik pielaidīga attieksme pret agresorvalstu pilsoņiem apdraud valsts drošību, tādēļ šajās vēlēšanās pirmoreiz vairs nedrīkstēs balsot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi. Paredzams, ka bez balsstiesībām paliks ap 72 000 iedzīvotāju.

