Kā izvēlēties labāko sildītāju: Gāzes, infrasarkanais vai elektriskais?

2025. gada 27. oktobris, 00:00
2025. gada 27. oktobris, 00:00
Foto: Publicitātes

Aukstā sezona ir pienākusi, un arvien vairāk cilvēku meklē veidus, kā ātri un efektīvi uzsildīt mājokli vai darba telpu. Sildītāja izvēle nav vienkārša - tirgū pieejami dažādi risinājumi: gāzes, infrasarkanie un elektriskie sildītāji. Katram no tiem ir savas priekšrocības un trūkumi, un tas, kurš būs vispiemērotākais, atkarīgs no telpas lieluma, lietošanas biežuma un enerģijas patēriņa.

Lasot šo rakstu, uzzināsi, kā atšķiras gāzes, infrasarkanie un elektriskie sildītāji, kā arī saņemsi praktiskus padomus, lai izvēlētos efektīvāko un ekonomiskāko risinājumu tieši tavām vajadzībām!

Gāzes sildītāji: Jauda un mobilitāte

Gāzes sildītājs ir ierīce, kas darbojas, izmantojot sašķidrinātu vai dabasgāzi, lai radītu siltumu. Tas ir īpaši noderīgi situācijās, kad nav pieejama elektrība, un var būt gan stacionārs, gan pārnēsājams, kas ļauj to izmantot dažādās vietās.

Galvenās priekšrocības un īpašības:

●       Jauda un efektivitāte - gāzes sildītāji var būt ļoti jaudīgi un ātri uzsilda telpas līdz pat vairākiem desmitiem kvadrātmetru.

●       Mobilitāte - tie ir pārnēsājami un viegli pārvietojami, tāpēc noder gan darbnīcās, gan siltumnīcās vai vasarnīcās.

●       Neatkarība no elektrības - gāzes sildītāji darbojas pat tur, kur nav elektrības pieslēguma, padarot tos ideālus āra pasākumiem vai pagaidu telpām.

●       Ilgstoša siltuma nodrošināšana - atkarībā no ierīces jaudas un gāzes tvertnes tilpuma, tie var darboties vairākas stundas bez papildus uzpildes.

Tie vislabāk noder siltumnīcās, kur nepieciešams uzturēt optimālu temperatūru augiem, darbnīcās vai garāžās, kur bieži nav elektrības, pagaidu būvniecības objektos vai vasarnīcās, kā arī āra pasākumos, kur nepieciešams tūlītējs un drošs siltums. Izvēloties gāzes sildītāju, svarīgi izvērtēt telpas lielumu, ierīces jaudu un ventilāciju, jo tas nodrošina drošu un efektīvu siltuma izplatīšanos. Gāzes sildītāji ir praktisks risinājums, kas var būt gan ekonomisks, gan ērts veids, kā saglabāt komfortu aukstajā sezonā.

Infrasarkanie sildītāji: Ātra siltuma sajūta

Infrasarkanais sildītājs darbojas, izmantojot infrasarkano staru tehnoloģiju, kas silda nevis gaisu, bet tieši cilvēkus un priekšmetus telpā. Tas nozīmē, ka siltumu var just gandrīz uzreiz ieslēdzot ierīci, kas padara to īpaši komfortablu aukstās dienās. Infrasarkanie sildītāji ir ļoti efektīvi vietās, kur nepieciešams ātrs un mērķtiecīgs siltums, piemēram, uz terases, balkonā vai birojā, kur nav vēlmes vai iespējas uzsildīt visu telpu.

Galvenās priekšrocības un īpašības:

●       Ātra siltuma sajūta - infrasarkanie sildītāji nodrošina siltumu gandrīz uzreiz, tikai ieslēdzot ierīci, kas ļauj ātri just komfortu.

●       Ilgstošs un patīkams siltums - tie nodrošina siltumu ilgstoši, neradot sausumu gaisā un neizplatot putekļus.

●       Energoefektīvi un droši - infrasarkano staru darbības princips ļauj fokusēt siltumu tieši tur, kur tas nepieciešams, padarot ierīces drošas un ekonomiskas.

●       Pārnēsājami un kompakti - infrasarkanais sildītājs ir kompakts, to var pārvietot pēc vajadzības un izmantot tikai tad, kad nepieciešams, taupot laiku un enerģiju.

Izvēloties infrasarkano sildītāju, svarīgi izvērtēt telpas lielumu un ierīces jaudu, jo tikai tad var nodrošināt optimālu komfortu. Infrasarkanie sildītāji ir praktisks risinājums gan mājās, piemēram uz terases, gan darbā, kad vēlies ātri un efektīvi sajust patīkamu siltumu, nepiesārņojot gaisu un neiztērējot lieku enerģiju.

Ekonomiski elektriskie sildītāji: Drošība un energoefektivitāte

Ekonomisks elektriskais sildītājs ir ierīce, kas paredzēta drošai un efektīvai telpas sildīšanai, patērējot minimālu enerģiju. Tie ir ideāli piemēroti dzīvoklī vai guļamistabā, kur nepieciešams kluss un uzticams risinājums. Parasti šie sildītāji var būt gan stacionāri, gan pie sienas uzstādāmi, kas nodrošina ērtu lietošanu un optimālu vietas izmantošanu telpā.

Galvenās priekšrocības un īpašības:

●       Energoefektivitāte - ekonomisks elektriskais sildītājs ir radīts tā, lai nodrošinātu augstu siltuma efektivitāti ar zemu patēriņu, palīdzot samazināt elektroenerģijas rēķinus.

●       Drošība lietošanai - par drošību rūpējas modernas tehnoloģijas, piemēram, pārkaršanas aizsardzība un automātiska izslēgšana, kas padara sildītājus drošus lietošanai gan guļamistabā, gan citās mājas telpās.

●       Klusums un komforts - šie sildītāji darbojas gandrīz nemanāmi, neradot troksni, tāpēc tie ir ideāli piemēroti vietām, kur nepieciešams mierīgs un komfortabls klimats.

●       Elastīga uzstādīšana - ekonomiskos elektriskos sildītājus var uzstādīt uz sienas vai novietot brīvi stāvot, ļaujot pielāgot ierīci telpas vajadzībām un lietošanai tikai tad, kad tas nepieciešams.

Izvēloties ekonomisku elektrisko sildītāju, svarīgi izvērtēt telpas lielumu, ierīces jaudu un montāžas veidu, jo tikai tad var nodrošināt optimālu siltumu un ērtu lietošanu. Šie sildītāji ir praktisks risinājums, kas apvieno drošību, komfortu un energoefektivitāti, padarot tos ideāli piemērotus ikdienas lietošanai dzīvoklī vai guļamistabā.

Kā aprēķināt vajadzīgo jaudu un izmaksas?

Izvēloties sildītāju, svarīgi zināt, kā aprēķināt nepieciešamo siltuma jaudu. Vienkārša formula palīdz noteikt, cik daudz siltuma nepieciešams telpas platībai.

●       Parasti tiek rēķināts: telpas platība (m²) × 100-150 W/m² = nepieciešamā jauda vatos (W). Šī formula palīdz izvēlēties sildītāju, kas nodrošina pietiekamu siltumu, bet nerada liekus izdevumus.

Piemēram, ja telpas platība ir 20 m², nepieciešamā jauda būs aptuveni 2000–3000 W jeb 2-3 kW. Atkarībā no sildītāja veida un energoefektivitātes, mēneša izmaksas var atšķirties. Gāzes sildītājs ar vidēju patēriņu var izmaksāt apmēram 25-35 € mēnesī, infrasarkanais sildītājs - aptuveni 20-30 €, bet ekonomisks elektriskais sildītājs - 15-25 €, ja lieto regulāri un tikai tad, kad tas nepieciešams.

Aprēķinot jaudu un izmaksas, iespējams precīzi izvēlēties, kādu sildītāju iegādāties, lai nodrošinātu komfortu, ietaupītu enerģiju un nepārmaksātu par apkuri.

Katram sildītāja veidam ir savas priekšrocības, un pareizā izvēle palīdzēs nodrošināt komfortu aukstajā sezonā. Ja vēlies ātru siltumu, pārnēsājamu risinājumu vai energoefektivitāti, izvēlies sildītāju, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām un telpas platībai! 

