Viena no lielākajām dzīves laimēm ir spēja uzburt smaidu un radīt prieku.
Dāvana ir skaists veids, kā pateikt “paldies” saviem tuvākajiem. STENDERS izsmalcinātie dāvanu komplekti atmodina prieku, apliecina mīlestību un sagādā patīkamus pārsteigumus.
Mirkļus, kas iepriecina
STENDERS dāvanas apvieno ziemeļu dabas iedvesmotus produktus, kas radīti ar dabiskas izcelsmes sastāvdaļām, augstu meistarību un ilgtspējas apziņu. Katrs dāvanu komplekts ir rūpīgi izstrādāts, lai produkti papildinātu viens otru un radītu īpašu rituālu.
Mazie ikdienas ieradumi
Lai priecātos par dzīvi, ne vienmēr ir vajadzīgi svētki. Bieži vien patiesa laime slēpjas labsajūtu veicinošos rituālos – spirgtā rīta dušā, kafijas baudīšanā klusumā, sevis iepriecināšanā ar kārotu lietu vai relaksējošā vannā.
Izmeklēti dāvanu komplekti viņai un viņam
STENDERS dāvanas aicina uz mirkli apstāties un veltīt laiku sev.
Dāvanu komplekts “Pavasara atmoda”
Sajūti dabas spēku un atgūsti enerģiju arī rudenī. Atjaunojošais gela skrubis ar ābolu ūdeni, pienskābi un dabiskiem skrubentiem uzlabo ādas tekstūru, dziļi mitrinošais ķermeņa pieniņš padara to zīdainu maigu. Roku krēms baro ādu un stiprina dabisko aizsargbarjeru. Dāvanu komplektā “Pavasara atmoda” pievienota arī īpaša dāvana – vannas bumba “Pavasara zieds”. Komplekts ir iesaiņots ilgtspējīgā kosmētikas somiņā.
Dāvanu komplekts “Kadiķa spēks”
Produktu izlase vīrieša ikdienas ādas kopšanas rituālam. Dāvanu komplektā ietilpst dušas želeja ar hidrolizētu kviešu proteīnu, kadiķu ogu ēterisko eļļu, mentolu un alantoīnu atsvaidzinošai ādas attīrīšanai, kā arī balzams pēc skūšanās sejas ādas mitrināšanai un atvēsināšanai. Dāvanu komplekts “Kadiķa spēks” papildināts ar dāvanu – ilgtspējas ziepēm “Augi”, atgādinot, ka rūpes par mūsu planētu sākas katra vannas istabā.
Vannas bumbu komplekts “Augļu pilna vanna”
Pagarini vasaru, ļaujoties sulīgiem un piesātinātiem augļu aromātiem. Rokām darinātās vannas bumbas ir bagātinātas ar dabiskiem augu ekstraktiem un citām vērtīgām sastāvdaļām. Dāvanu komplektā “Augļu pilna vanna” ietilpst: dzirkstošā greipfrūta, superogas dzērvenes, spirdzinošā citrusa un krāsainā konfeti vannas bumbas.
Uzdāvini unikālu labsajūtas rituālu. Izvēlies produktus dāvanai pats un izmanto iespēju to eleganti iesaiņot.
Dāvanas ir mīlestības un rūpju apliecinājums gan sev, gan tuvākajiem. Izmeklēti ziemeļu dabas iedvesmoti produkti elegantā dāvanu iesaiņojumā ir lieliska izvēle dzīves īpašo notikumu svinēšanai. Iepazīsti dāvanas STENDERS e-veikalā un zīmola veikalos.
