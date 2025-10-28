Latvijas taksometru pakalpojumu tirgū ienācis jauns spēlētājs – pašmāju uzņēmums “Ruut”, taču jau darbības pirmajā dienā tā virzienā jau izskanējuši vairāki pārmetumi. 360 TV Ziņas devās noskaidrot vairāk par šo uzņēmumu un tā piedāvātajiem pakalpojumiem.
Viens no izskanējušajiem pārmetumiem ir par uzņēmuma “Ruut” pamatkapitāla saistību ar Igauniju. Uzņēmuma dibinātāji to noraida un uzsver, ka “Ruut” ir simtprocentīgs Latvijas uzņēmums, un tam nav nekādas ietekmes no ārvalstīm.
Uz jautājumu – ar ko “Ruut” atšķirsies no konkurentiem, viens no uzņēmuma dibinātājiem Andris Kļavinskis min divus galvenos aspektus: “Pirmā lieta, par ko mēs aizdomājāmies, ir klientu atbalsta daļa, kur mums tā attieksme būs - cilvēks ir pirmajā vietā. Un mūsu galā katram jautājumam vienmēr pretī būs reāls cilvēks, kas risinās problēmu. Otra lieta, kas mūsuprāt arī ir ļoti svarīgi, ir 100 % vietējais kapitāls, tātad visi nodokļi paliek šeit, kapitāls paliek šeit, un mēs turpinām attīstīt savu vietējo ekonomiku.”
Publiskajā telpā izskanējuši arī pārmetumi jaunajam taksometru pakalpojumu sniedzējam, ka tas pārvilina konkurentu šoferus. “Ruut” vadība to noliedz, vienlaikus atzīstot, ka piesātinātajā tirgū tas strādā uz sadarbības principa ar esošajiem autopārvadātājiem, kuriem ir licences, piedāvājot individuālajiem komersantiem izdevīgākus nosacījumus.
Pie “Ruut” biroja sastaptais šoferis Jevgēņijs, kurš bija atbraucis piereģistrēties, norādīja, ka maina uzņēmumu, jo jaunais piedāvā zemāku komisijas maksu: “Ja es strādāju pie Bolta, man bija jāatdod pāri par 30% no katra pasūtījuma summas – teiksim, aizvedu klientu pa 10 eiro, man jāatdod 3 eiro, tad šeit man no 10 eiro ir jāatdod 1,60 eiro. Un te, kas man ļoti patika, ka atbalsts ir – es varu piezvanīt, pateikt, ka man šāda problēma ir, un viņi risina to problēmu. Man nav jāsazinās ar mākslīgo intelektu.”
Patlaban jaunā taksometru pakalpojumu sniedzēja darbības teritorija ir Rīga, Pierīga un Jūrmala, taču ilgtermiņā uzņēmums plānot izvērst darbību arī citās Latvijas lielākajās pilsētās.
