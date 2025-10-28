Rīgas Grāmatu svētku laikā emocionālā gaisotnē, klātesot kuplam interesentu pulkam, tika atvērta Janas Egles grāmata “Diena ir izdevusies. Austra”, kas, apvienojot personiskus pārdzīvojumus ar Latvijas kultūras un politiskās vēstures pieturpunktiem, atklāj leģendārās latviešu dziesminieces Austras Pumpures dzīvesstāstu. Izdevējs – “Latvijas Mediji”.
Janas Egles romāns, kas balstīts biogrāfiskos faktos, iepazīstina lasītāju ar Austras Pumpures bērnību Rucavas pagastā, kara laika pieredzi, mūzikas izglītību Liepājas mūzikas skolā, nozīmīgo darbību Liepājas teātrī un nenovērtējamo ieguldījumu Austrasbērnu kustības tapšanā. Tekstā iezīmēts arī politiskās Atmodas laiks, kurā Austra aktīvi piedalās ar dziesmu kā vienotības un brīvības simbolu. Personiskās dzīves retrospekcija, slimnīcas epizodes un attiecības ar tuviniekiem piešķir stāstam cilvēcisku spēka motīvu.
“Austrai līdz pat mūža beigām laika nekad nepietika, nebija intereses un vēlēšanās pašai pierakstīt savu leģendu. Tāpēc ir labi, ka Jana Egle to tagad ir izdarījusi – uzrakstījusi sapni par Austru Pumpuri. Sapni, kuram lielā mērā arī pati bijusi lieciniece. Tuvplāna liecību ziņā šī ir vērienīgākā grāmata par Austru Pumpuri,” pauž Latvijas Sabiedriskā medija žurnāliste Anda Buševica.
Jana Egle ir godalgota latviešu rakstniece, kura rakstniecībā debitējusi 1995. gadā. Dzejas krājumu “Dzirdēt noklusēto” (2002) un “Ledus debesis” (2023), stāstu krājumu “Gaismā” (2016), “Svešie jeb Miļeņkij ti moj” (2018), “Dzimšanas diena” (2020) un “Latvju pacients” (2023) autore. Sarakstījusi grāmatu bērniem – “Bovijs un 12 putnēni” (2024). Aktīvi piedalās literārajā un muzikālajā dzīvē. Liepājas Kultūras balvas (2017, 2019), Egona Līva balvas “Krasta ļaudis” (2020) un Latvijas Literatūras gada balvas (2017) laureāte. 2025. gadā viņas stāstu krājums “Dzimšanas diena” iznācis angļu valodā ASV izdevniecībā “Open Letter Books”.
“Diena ir izdevusies. Austra” ir otrā grāmata sērijā “Latvijas gēns”, kas vēsta par ievērojamu un atpazīstamu latviešu dzīves gaitām un ieguldījumu latviskās pašapziņas uzturēšanā. Sērijas pirmā grāmata – Baņutas Rubess romāns “Te bija Brunis” – izdevniecībā “Latvijas Mediji” tika izdota pērnā gada nogalē.
Finansiālais atbalsts saņemts Kurzemes plānošanas reģiona īstenotās “Kurzemes kultūras programmas 2025” ietvaros VKKF mērķprogrammā “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma””, kā arī no Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kultūras pārvalde” un Valsts kultūrkapitāla fonda.
