Latvijas hokeja čempionvienība "Mogo/RSU" bez sarežģījumiem pārvarējusi Kontinentālā kausa izcīņas pirmo kārtu.
Viļņā notikušajā četru komandu turnīrā Ģirta Ankipāna trenētie rīdzinieki salīdzinājumā ar konkurentiem bija citā svara kategorijā, izcīnot trīs ļoti pārliecinošas uzvaras. Pret Igaunijas "Narvu" 13:1, Islandes "Skautafelag Akureyrar" 7:2 un pret Viļņas "Hockey Punks" 12:1. Rezultatīvākais miniturnīrā ar 11 (4+7) rezultativitātes punktiem bija Elviss Želubovskis, savukārt pirmajos divos mačos tikai trīs rezultatīvas piespēles iekrājušais Kaspars Daugaviņš uzspīdēja pret lietuviešiem, tajā mačā iemetot trīs ripas un četras reizes asistējot partneriem.
Nodrošinot ceļazīmi uz otro kārtu "Mogo/RSU" izpildījuši minimālo uzdevumu. Nākamais solis jau būs grūtāks, jo otrajā kārtā no 14. līdz 16. novembrim Francijā būs jāspēlē pret vietējo Anžē "Ducs", itāļu blici "SG Cortina" un Rumānijas čempionvienību "ACS Gyergyoi". Labā ziņa – finālā iekļūs šī kvarteta divas labākās komandas.
Šosezon par Kontinentālo kausu cīnās vien 14 klubi, finālturnīrā pēc ranga uzreiz tiekot Notingemas "Panthers" no Lielbritānijas, Oskara Cibuļska pārstāvētajai Herningas "Blu Fox" no Dānijas, Ustjkamenogorskas "Torpedo" no Kazahstānas un Polijas komandai "GKS Katowice".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu