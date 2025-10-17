ASV administrācija joprojām dzīvo pārāk lielās ilūzijās, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins patlaban vispār ir noskaņots uz jebkādu mieru, intervijā Latvijas Radio sacīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ivars Ijabs (LA).
Vienlaikus viņš atzina, ka Savienoto Valstu administrācijas un prezidenta Donalda Trampa tonis un attieksme pret Krievijas sākto karu Ukrainā laika gaitā ir mainījusies, un šobrīd izpratne ir labāka, nekā tā bija, piemēram, pirms pusgada.
Jautāts, ar kuriem pasaules līderiem Tramps varētu vienoties un kuri varētu būt viņa pusē, mēģinot rast risinājumu situācijai Ukrainā, eiroparlamentārietis atbildēja, ka Trampa pusē faktiski ir visa Eiropa, kuru šis karš skar vistiešāk un kura vienlaikus apzinās, ka nevar tikt galā viena pati bez ASV palīdzības.
Lūgts komentēt, kā raugās uz to, ka par Trampa un Putina tikšanās vietu izraudzīta Ungārija, kurā saimnieko Kremlim draudzīgais premjerministrs Viktors Orbāns, Ijabs atzina, ka šī izskatās pēc neveiksmīgas izvēles, taču jāatceras, ka Trampam ir sarežģītas personīgās attiecības ar daudzu Eiropas valstu līderiem.
Tomēr, neraugoties uz tikšanās vietu, galvenais būs tās saturs un rezultāts, uzskata Ijabs. "Es domāju, ka [Ukrainas prezidentam] Volodimiram Zelenskim, ņemot vērā viņa stāju un pozīciju, nebūs problēmas aizbraukt arī uz Budapeštu. Jautājums, vai tur ir rezultāts, vai tajās sarunās patiešām netiek kaut kādā veidā būtiski aizskartas Ukrainas intereses," komentēja politiķis.
Kā ziņots, ASV prezidents Tramps gatavojas tikties ar Putinu Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru ceturtdien paziņoja Baltā nama saimnieks.
Konkrētu iespējamās tikšanās datumu Tramps neminēja, taču paziņoja, ka sarunas laikā esot panākts "liels progress".
Sociālās saziņas vietnēs viņš izteicās, ka tikšanās Budapeštā ļaušot noskaidrot, "vai mēs varam izbeigt šo bēdīgo karu starp Krieviju un Ukrainu".
Pirms Trampa un Putina tikšanās nākamnedēļ ar Krievijas pārstāvjiem tiksies ASV valsts sekretārs Marks Rubio, savukārt jau piektdien Vašingtonā Tramps tiekas ar Zelenski.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
