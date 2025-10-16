Tīkamākai pēcgaršai pietrūka daudz kā – solīdāka rezultāta uz tablo, kādu mājinieku vārtu, sausāku laika apstākļu.
Latvijas futbola izlase Rīgā ar 0:5 zaudēja Anglijai, kas tādējādi kā pirmā Eiropas valstsvienība kvalificējās nākamā gada Pasaules kausam. Taču arī sarkanbaltsarkanajiem ir labas ziņas.
Angļiem pietiek ar sekundi un metru
Zaudējums paliek zaudējums, bet 0:5 īsti nebija pelnīts. Aizsardzībā mājiniekiem izdevās nospēlēt gana kompakti, bet katrā reizē, kad pēc kļūdas uzbrukumā izveidojās spraugas aizsardzībā, radās lielas problēmas, un viesi šīs iespējas izmantoja ar lielu procentu. Pēc neprecīzas saspēles laukuma vidū uz sekundi nenolasījām situāciju – Džons Stouns aizmet bumbu aiz aizsargu mugurām un Entonijs Gordons brīvā laukumā apspēlē Raivi Jurkovski – 0:1. Cenšamies no vārtiem izspēlēt bumbu pa zemi, tehniska kļūda, Harijs Keins sit tālajā kreisajā stūrī – 0:2. Antonijs Černomordijs stūra sitienā ieķeras Keina kreklā – 11 metru soda sitiens, 0:3. Otrajā puslaikā bumba ielēca Krišjāņa Zviedra vārtos no Maksima Toņiševa kājas, bet gala rezultātu noslēgumā noformēja Ebereči Eze.
Uzbrukumā vajadzēja būt kādiem vārtiem, pārtraucot Džordana Pikforda izlases sauso sēriju, kas nu jau ir deviņus mačus gara. Renārs Varslavāns, Vladislavs Gutkovskis, Eduards Dašķevičs, arī beigās uznākušais debitants Kristaps Grabovskis nokļuva pozīcijās, no kurienes ir reāli gūt vārtus. Interesanta statistika – Latvijai rādītājs xG (sagaidāmie vārti) pret Angliju vakar bija 0,41, martā 0,31. Serbi un albāņi ar angļiem spēlējuši vienreiz, attiecīgi 0,08 un 0,06. Tātad kaut ko Paolo Nikolato padotie darīja pareizi.
Latvijas fani izturīgāki
Sociālajos tīklos angļu līdzjutēji pasmīnēja par spēles norises vietu, uzdodot jautājumus, kāpēc spēle notiek parkā, proti, Daugavas stadionā no vienas puses nav tribīņu, bet kuplo koki. Tiem divarpus tūkstošiem, kuri ieradās no Anglijas, tas būtu tīrais nieks – acīmredzot viesu fani nebija dzirdējuši vai nebija ņēmuši vērā faktu, ka spēle būs jāvēro no vietām, kur nav jumta. Lielāko daļu mača lija, un otrajā puslaikā puse fanu jau bija pazuduši, bet otra puse klusi novēroja savējo saspēles.
Latvijas aktīvais fanu sektors sākumā bija mazāk dzirdams, bet mača otrajā cēlienā turpināja aktīvi atbalstīt komandu, par spīti negatīvajam rezultātam, un arī pēdējās minūtēs daudzi "latvji lēca kopā". Premjere Evika Siliņa īpašo viesu ložā gan jau nelēca, bet pēc beigām ieradās futbolistu ģērbtuvē, trenera uzrunas brīdī uzgaidīja aiz durvīm un ar jokiem uzjautrināja pavadošo svītu.
Kopumā klātienē 10 404 skatītāji – Latvijas futbola apmeklētības rekords pēc neatkarības atjaunošanas. Janvārī "RFS" pret "Ajax" bija par pārsimt mazāk.
Futbolisti: Izdarījām tuvu maksimumam
Andrejs Cigaņiks: "Tā ir angļu meistarība, pasaules klase. Šobrīd tik daudz spējam izdarīt. Varbūt to divu vārtu pirmā puslaika beigās varēja nebūt. Gribējām spēlēt arī ar bumbu, taču trūkst kvalitātes. Kad mums rodas iespējas gūt vārtus vai iedot pēdējo piespēli, tad darām pavisam ko citu nekā angļi. Ļoti daudz bijām spiesti spēlēt bez bumbas, kad aizskrējām pretuzbrukumā, tad pulss 200 un situāciju grūti novērtēt. Nepatika tiesneša darbs, viņš tomēr pārāk respektēja angļus. Ja pret mums iedeva tādu pendeli, tad vajadzēja arī mums par labu piešķirt, jo bija spēle ar roku soda laukumā. Treneris teica, ka mums jāmācās būt sliktajiem zēniem, šodien tādi nebijām – tikai dažas (četras) dzeltenās kartītes."
Lūkass Vapne: "Ja godīgi, izdarījām tuvu maksimumam. Bija momenti, būtu forši iesist vismaz vienus vārtus, pēc pārtraukuma tas bija galvenais uzdevums. Taču aizsargi meistarīgi nostājās sitienu leņķī, lai mēs tēmētu tajā pusē, kur atrodas vārtsargs. Angļu klase ir acīmredzama. Prieks spēlēt pret tādām komandām, pieredze. Keins parādīja, kāpēc pelna tik daudz, pat uz angļu fona izcēlās. Gribētos biežāk tādus pretiniekus. Esmu tagad spēcīgākā čempionātā, progress jūtams – pārliecība nākusi klāt, tāpat muskuļu masa. Ceru, ka ar Paolo Nikolato pagarinās līgumu, ļoti patīkami strādāt, var daudz ko mācīties, un man kā samērā jaunam spēlētājam tas ir galvenais. Ir spēles, kur mums reāli neveicas."
Krišjānis Zviedris: "Jau no pirmās minūtes viņi spieda, grūti, visu spēli bija grūti. Keins sita ne ar visu spēku, bet superprecīzi, neērtākajā punktā. Izspēlējot no vārtiem, mēģinājām, lai Keins presē un varam nogriezt viņu ar pāris piespēlēm, reizēm ļoti labi sanāca, bet bija arī epizodes, kad nācās dot tālo piespēli. Galvenā problēma, ka īsti nemākam spēlēt pret vājākām komandām, šodien brīžiem spēlējām ļoti labi, nebaidījāmies, jā, reizēm arī zaudējām bumbu, bet pret tādām komandām kā Andora nemākam uzņemties un nospiest."
Atkārtots rekords
Andrejs Cigaņiks atkārtojis Latvijas izlases rekordu pēc kārtas aizvadītajās spēlēs – 59, tikpat ir arī Andrejam Rubinam. Nevajadzīgi nopelnīta brīdinājuma dēļ atlases noslēgums novembrī pret Serbiju Cigaņikam būs jāizlaiž, taču pirms tam ir pārbaudes spēle pret Ziemeļmaķedoniju, tādējādi paliek iespēja kļūt par vienīgo rekordistu. Pasaules rekords šajā rādītājā pieder Spānijas vārtsargam Andoni Subisaretam, kurš no 1985. līdz 1994. gadam izlasē nospēlēja 86 mačus pēc kārtas.
No sociālajiem tīkliem
- "Kāpēc Anglija spēlē parkā?"
- "Koku ir vairāk nekā cilvēku, tas ir labi skābeklim."
- "Tuhel, mēs dziedāsim tad, kad gribēsim. Vai tagad esam pietiekami skaļi?"
Rezultāti. Futbols
PK kvalifikācija
K grupa
- Latvija – Anglija 0:5 (0:3), Gordons (26.), Keins (44., 45+4 no 11 m); Toņiševs (58., savos vārtos), Eze (86.).
- Andora – Serbija 1:3 (1:1).
Spēles Punkti Vārtu attiecība
1. Anglija 6 18 18:0
2. Albānija 6 11 6:3
3. Serbija 5 10 7:7
4. Latvija 7 5 4:13
5. Andora 7 1 3:15
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu