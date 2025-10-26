Latvijā dzimusī un Austrijā dzīvojošā indie pop māksliniece Baiba klausītājiem piedāvā jaunu singlu “Home” – siltu un pārdomu pilnu dziesmu no gaidāmā trešā studijas albuma “Delusional”, kura iznākšana paredzēta nākamā gada aprīlī.
Dziesma tapusi pēc Baibas vizītes Latvijā un atspoguļo pretrunīgās sajūtas, kas rodas, kad vieta, kuru mīli, vairs nešķiet pavisam tava. “Home” ir stāsts par piederību un mainīgo izpratni par to, kas īsti ir mājas.
Baiba uzsver, ka šis skaņdarbs ir par nebeidzamo jautājumu – kas īsti ir mājas: vai tā ir vieta, cilvēki vai sajūta mūsos pašos. Rakstot šo dziesmu, māksliniece vēlējusies izcelt savas dzimtās vietas skaistumu un vienlaikus atzīt – reizēm, lai atrastu savu vietu un laimi, ir jādodas prom.
Gadu gaitā Baibas mūzika attīstījusies no trausli melanholiska indie pop skanējuma līdz eksperimentāliem un ritmiskiem aranžējumiem. “Home” iezīmē atgriešanos pie viņas saknēm, un tajā jūtamas indie folk un kantri ietekmes.
Dziesma ierakstīta Vīnē kopā ar producentu Moricu Kristmanu (Moritz Kristmann), apvienojot ģitāru skanējumu, indie pop jutīgumu un ziemeļniecisku melanholiju. Baiba atzīst, ka iedvesmu smēlusies no tādiem māksliniekiem kā OSKA, Chappell Roan un Chance Peña.
“Home” ir maigs un siltuma pilns skaņdarbs, kas lieliski saskan ar rudens noskaņām un pārdomām par to, kur patiesībā jūtamies piederīgi.
