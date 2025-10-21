Pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš lieliski turpina startēt junioru turnīros, Meksikā izcīnot zeltu pasaules U-21 čempionātā.
Grupu turnīrā latvieši divos setos bez grūtībām pieveica pretiniekus no Polijas, Kazahstānas un Šveices, astotdaļfinālā lielas problēmas nesagādāja beļģi un ceturtdaļfinālā – ukraiņi. Pusfinālā divos setos uzvarēti ar pirmo numuru izsētie mājinieki Injess Laress un Karloss Errera, un arī finālā apliecināts līmenis – 21:19, 21:19 pret poļiem Šimonu Betu un Artemu Besarabu. Fokerots un Auziņš turnīrā nezaudēja nevienā setā. Līva Ēbere un Daniela Konstantinova iekļuva ceturtdaļfinālā, kur trijos setos piekāpās amerikānietēm Sallijai Peresei un Eiverijai Džeksonei, kuras sāka no kvalifikācijas un izcīnīja zeltu.
Fokerots un Auziņš pirms trim gadiem kļuva par pasaules čempioniem U-19 grupā, tajā gadā bija labākie arī Eiropas U-18 čempionātā, bet pērn triumfēja Eiropas U-20 konkurencē. Duetam trenera lomā palīdz Mārtiņš Pļaviņš, kurš ikdienā ir arī Fokerota komandas biedrs. Pļaviņš un Fokerots kopš septembra vidus cīnījušies Atlantijas okeāna otrā krastā, piedaloties trijos profesionālās tūres "Elite 16" posmos, Riodežaneiro Brazīlijā iegūta ceturtā vieta, bet Ņūportā ASV – dalīta piektā pozīcija. Pasaules rangā viņi ir astotie, novembra vidū sezonas kulminācija – pasaules čempionāts Austrālijā. Augustā Fokerots ar Oliveru Bulgaču izcīnīja otro vietu Eiropas U-22 čempionātā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu