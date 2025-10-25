No 23. oktobra Latvija vairs nav atkarīga no Krievijas energoapgādes. Ceļš uz to sākās šā gada 8. februārī, kad Rēzeknē tika pārtraukts elektroenerģijas savienojums ar Krieviju, un Latvija atslēdzās no BRELL tīkla, un pieslēdzās Eiropas energotīklam. Vairāk skaidro 360TV Ziņas.
Latvija spērusi vēl vienu soli pretī enerģētikas neatkarībai. Ir noslēdzies viens no nozīmīgākajiem šī procesa posmiem – Rēzeknē un Tumē darbu sākusi “Augstsprieguma tīkla” jaunās elektroenerģiju uzkrājošās bateriju sistēmas BESS, kas ir viena no jaudīgākajām šāda veida sistēmām visā Eiropas Savienībā. Baterijas palīdzēs nodrošināt stabilu elektroenerģijas tīkla darbību, uzturēt frekvenci un balansēt jaudu.
AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis skaidro: “Pie svārstīga patēriņa baterijas spēj kompensēt šīs svārstības. Proti, ja pēkšņi ģenerācija ir samazinājusies tīklā, baterija var iedot papildus jaudu tīklā un nodrošināt iztrūkstošo. Un otrādi – ja pēkšņi ģenerācija kaut kādu iemeslu dēļ ir palielinājusies virs plānotā, tad baterija var absorbēt papildu enerģiju, kas nonākusi tīklā, tādejādi uzturot drošu un stabilu tīkla darbību.”
Bateriju darbība pozitīvi ietekmēs arī mūsu naudas makus – tās palīdzēs samazināt elektroenerģijas kopējās izmaksas gan patērētājiem, gan tirgus dalībniekiem.
Rolands Irklis paskaidro: “Mūsu aplēse ir, ka šo bateriju uzstādīšanas rezultātā, un tuvākajos gados tās aktīvi izmantojot, Latvijas sabiedrībai tas varētu ietaupīt ap 20 miljoniem eiro gadā. Tas ir būtiskākais ieguvums no ekonomiskā viedokļa.”
Lai nodrošinātu efektīvu bateriju darbību un pilnvērtīgi izmantotu tās kapacitāti, kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem izstrādāta unikāla to vadības sistēma. Kopējās investīcijas BESS projektā sasniedz 77 miljonus eiro.
