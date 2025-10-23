Rīgas apgabaltiesa pasludinājusi spriedumu krimināllietā, kurā par dokumentu viltošanu apsūdzētas divas nu jau bijušās Valsts policijas darbinieces – Ļena Keine-Kaštaļjana un Jana Stepense. 

No abām apsūdzētajām plašāk pazīstama ir Ļena Keine-Kaštaļjana (agrāk zināma kā Ļena Keine), kura savulaik bieži bija redzama TV raidījumā "Degpunktā", notikumu vietās sniedzot komentārus preses pārstāvjiem. 

Keines tiešā un emocionālā komunikācija bija kā kontrasts ierastajai amatpersonu atturībai, padarot viņu par sava veida "policijas zvaigzni". Toreiz viņa ieņēma Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka amatu Rīgas Kurzemes iecirknī. Uz Salaspils iecirkni Valsts policijas vadība Ļenu Keini-Kaštaļjanu pārcēla 2017. gadā.

