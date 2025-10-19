Šovā “Slavenības. Bez filtra” Olga Kambala atzīst, ka mājās jūt smagnēju enerģiju, tāpēc vēlas attīrīt dzīvokli no visa sliktā. Viņa pierunā vīru Kasparu veikt īpašu rituālu ar sāls palīdzību, kā arī skaidro, kā gūt pārticību.
“Mums mājās bieži ir dažādi cilvēki. Ir arī grūti, ka svešas acis skatās uz mums, pat negribot tās var būt sliktas acis,” stāsta Olga, atklājot, ka vēlas attīrīt māju no sliktām enerģijām. “Tev jānomazgā durvis ar sālsūdeni, tad nākamajā dienā tev atnāks miljons eiro. Var sāli bērt arī uz sliekšņa. Agrāk no raganām taču aizsargājās, ap sevi izveidojot apli no sāls,” Kasparam stāsta Olga. “Zini, cik man raganas ir nākušas dzīvē virsū? No dažām vismaz man ir izdevies tikt vaļā!” atbild Kaspars.
Aplūkojot virtuves plauktiņu, Olga secina, ka mājās ir gan jūras sāls, gan rupjā sāls, tāpēc iesaka abas sajaukt kopā. “Lauru lapas arī pieliksim klāt, lai būtu nauda,” tā Olga. Tikmēr Kasparu šī ideja nesajūsmina: “Kādas lauru lapas? Sieva, varbūt nevis jāmētā sāls un jākaisa lauru lapas, bet vienkārši var novākt virtuves galdu?”
Olga atbild, ka “neko nezinot”, un Kaspara tuvumā sāk dedzināt lauru lapas. “Tu man acis izdedzināsi!” sauc Kaspars, taču Olga ir aizrāvusies ar savu “rituālu” un tic, ka sadegušās lauru lapas palīdzēs Kasparam iegādāties Bentliju, lai uzdāvinātu to sievai.
Beigu beigās abi dodas pie durvīm nobērt sāli, un Olga to pamanās pat iemest Kasparam acīs.
Video skaties: 1188play.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu