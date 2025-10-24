Pēc 105 dienām sāksies Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles.
Par vērienīgā pasākuma programmas naglu jākļūst vīru hokeja turnīram, kurā pēc 12 gadu pārtraukuma piedalīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. Tomēr trīs mēnešus pirms turnīra sākuma var tikai prognozēt, kādos apstākļos hokeja lielākajām zvaigznēm nāksies spēlēt, jo organizatoriem ir problēmas ar turnīra galvenās arēnas nodošanu ekspluatācijā.
Lēnām un pēdējā brīdī
Hokeja turnīrs Milānā plānots divās hallēs – 16 000 skatītāju ietilpīgajā "Santagiulia Arena" un gandrīz trīs reizes mazākajā "Rho Fiera Arena". Pirmā būve tiek celta no nulles, savukārt otra halle atradīsies lielā izstāžu kompleksā Milānas nomalē. Svēto Džūliju jeb galveno turnīra norises arēnu ceļ, un tā piederēs Vācijas kompānijai "CTS Eventim", kas arēnu uz olimpisko un paraolimpisko spēļu laiku izīrēs spēļu rīkotājiem.
Ierasts, ka olimpisko objektu gatavība uzņemt sacensības tiek pārbaudīta gadu pirms spēļu sākuma, taču ne šajā gadījumā. Decembra vidū "Santagiulia Arena" bija plānots testa turnīrs – pasaules čempionāts junioriem pirmās divīzijas B grupā. Tomēr būvdarbi ir krietni iekavējušies un arēna ekspluatācijā līdz tam laikam netiks nodota. Tieši tāpēc šobrīd hokeja aprindās ir zināms satraukums, jo ir liela varbūtība, ka līdz olimpisko spēļu sākumam Svētā Džūlija tā arī netiks pārbaudīta kaujas apstākļos, proti, kā viss darbojas reālā spēļu režīmā, kad katru dienu hallē jānotiek pa trim spēlēm.
Kopš rudens olimpisko spēļu hokeja turnīra orgkomitejā darbojas Latvijas Hokeja federācijas (LHF) sporta direktors Edgars Buncis.
Viņš atzīst, ka ar galvenās arēnas nodošanu neejot viegli, taču neko sīkāk stāstīt nevarot, jo viņa darba līguma aprakstā neesot atrunāts, ka viņš šādu informāciju var sniegt žurnālistiem.
"Tas nebūtu korekti no manas puses. Viegli nav, bet nav arī tā, ka līdz olimpiskajām spēlēm nepagūtu halli pabeigt," teic Buncis.
"Viss notiek ļoti lēni un pēdējā brīdī," runātīgāks ar "Latvijas Avīzi" ir Viesturs Koziols – Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) padomes loceklis. Viņš federācijā darbojas arī kā Hokeja būvju komisijas vadītājs. Koziols skaidro, ka IIHF neko ietekmēt nevar, jo spēles rīko Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un Milānas spēļu orgkomiteja, bet IIHF atbild tikai par sportisko pusi. "Pēdējā informācija liecina, ka halle tiek būvēta un ekspluatācijā tiks nodota kaut kad janvārī, bet precīzus datumus es nezinu, jo mums (IIHF) neviens neatskaitās," piebilst Koziols. Viņš kā IIHF pārstāvis darbosies arī olimpiskajā turnīrā.
Pagaidu variants
Situācija ir gana komplicēta. "Halles pasūtītājs un īpašnieks ir privāta kompānija, kas arēnu uz spēļu laiku izīrēs orgkomitejai. Tā ir multifunkcionāla būve, kas nav domāta tikai hokejam. Divu gadu laikā viņi (orgkomiteja) ar mums gan ir vairākkārt konsultējušies par tehniskām lietām, no savas puses esam stāstījuši, kā vajadzētu būt, par daudz ko esam arī aizrādījuši. Piemēram, pagaidu ģērbtuvēs sākumā griestu augstums bija plānots tikai 2,20 metri, teicām, ka tā neies krastā. Saraksts ar mūsu ieteikumiem ir bijis garš, bet ko viņi ir vai nav ņēmuši vērā, es nezinu. Pēdējā tikšanās reizē februārī, kad prasīju, vai nav nepieciešama palīdzība, atbildēja, ka viss esot kārtībā. Šobrīd mums atliek cerēt, ka viss patiešām būs labi un tie būs hokeja svētki," par savu komunikāciju ar spēļu rīkotājiem stāsta Koziols. Viņš decembrī no IIHF puses pārraudzīs jau pieminēto junioru čempionātu. Plāns bijis ar šī turnīra palīdzību notestēt abas halles, bet pirms divām nedēļām izrādījies, ka galvenajā arēnā iekšā tikt vēl nevarēs. Spēļu rīkotāji gan solījuši, ka janvārī Svētajā Džūlijā notikšot Itālijas kausa spēle, kurā tad arī varēšot notestēt, kā darbojas halles infrastruktūra un dienesti.
Plānots, ka pašā hallē būs tikai četras spēļu ģērbtuves, savukārt komandu pamatģērbtuves un treniņu halle atradīsies blakus lielajai arēnai un tiks izbūvētas tikai uz olimpiādes laiku. Tas nav nekas unikāls, līdzīga infrastruktūra bijusi arī pasaules čempionātos Dānijas pilsētā Herningā, kur turnīrs arī notika lielā izstāžu kompleksā.
"Šāda sistēma jau ir bijusi – komanda uz spēli saģērbjas pamatģērbtuvē blakus hallei, tad iet iesildīties un atpakaļ nenāk, paliekot spēles ģērbtuvē. Tas tāpēc, lai pārtraukumos starp periodiem nemērotu pārlieku lielus attālumus,"
skaidro Koziols.
SOK atbildība
Nobažījušies par pašreizējo situāciju ir arī otrpus okeānam Nacionālajā hokeja līgā. Viņi allaž ir pieprasījuši, lai olimpiskajā turnīrā hokeja zvaigznēm tiktu nodrošināti augstākā līmeņa apstākļi, bet šobrīd nav garantiju, ka Milānā tādi būs. "Pēdējos divus gadus mums ir bijušas bažas par abu hokeja arēnu, bet galvenokārt galvenās arēnas, būvniecības gaitu, taču tā ir Starptautiskās Olimpiskās komitejas atbildība. Mēs uz olimpiskajām spēlēm esam uzaicināti viesi, bet viņi zina par mūsu bažām, un mēs sagaidām, ka viņi pildīs visus solījumus par spēļu norises objektiem. Tiem jābūt pirmklasīgiem," nesen izteicies NHL vadītājs Gerijs Betmens. Līgu uztrauc ne tikai infrastruktūras atbilstība augstākajam līmenim, bet arī daudzi citi aspekti, piemēram, drošība, taču šobrīd pastāv bažas, vai drošības algoritmi pirms olimpiskajām spēlēm tiks pienācīgi pārbaudīti. Viens ir plāns uz papīra, pavisam cits – kā tas darbojas reālajā dzīvē.
Biļetes par 190 eiro
Jau labu laiku uz olimpisko spēļu hokeja turnīru līdzjutēji var iegādāties arī biļetes. Oficiālajā tīmekļa vietnē ("tickets.milanocortina2026.org") tās ir nopērkamas arī uz Latvijas izlases grupas spēlēm – 12. februārī pret ASV, 14. februārī pret Vāciju un dienu vēlāk pret Dāniju. Lai arī biļetēm ir trīs kategoriju cenas, šobrīd pieejamas tikai dārgākās par 190 eiro, kamēr 30 un 80 eiro vērtās biļetes nopirkt nevar.
Pret jeņķiem mūsējie spēlēs Svētajā Džūlijā, pārējos divus mačus mazajā hallē, kurā, pēc Koziola teiktā, maksimālais pieejamo biļešu skaits nebūs lielāks par 4000.
