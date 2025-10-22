Turpmāk katram, kas vēlēsies sākt būvdarbus, būs elektroniski jāsniedz ziņas par celtniecības finansējumu. 

No 1. novembra spēkā būs grozījumi Ēku būvnoteikumos, tieši skarot ikvienu, kurš plāno uzsākt mājas būvniecību vai veikt lielāku pārbūvi. Jaunā prasība paredz pienākumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) norādīt plānoto būvdarbu finansējuma izcelsmi. 

Iecerēts, ka šāds regulējums radīs problēmas būvētājiem, kuri nevar pamatot savu līdzekļu legālo izcelsmi, riska zonā nonāk arī skaidras naudas darījumi. Kopumā jauno noteikumu autori cer no celtniecības finansējuma deklarēšanas iegūt divus miljonus eiro lielu budžeta papildinājumu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē