Turpinām iepazīstināt ar ģenerālprokurora amata kandidātiem – par vienu no viņiem virzīšanai uz balsojumu Saeimā jāizšķiras Tieslietu padomei novembra sākumā. 

Izvirzīti četri kandidāti. Sarunu ar Jāni Ilsteru, kurš strādājis par prokuroru, vairāk nekā desmit gadus bijis Prokuroru biedrības vadītājs, tagad veic jurista pienākumus Konkurences padomē, varējāt lasīt "Latvijas Avīzes" 7. oktobra numurā. Kādā no turpmākajiem laikraksta numuriem varēsiet lasīt interviju ar bijušo ģenerālprokuroru Juri Stukānu. Šoreiz intervija ar vairāk nekā 25 gadus prokuratūrā strādājušo, bijušo galveno apsūdzētāju prāvā pret Aivaru Lembergu Juri Jurisu. Pašlaik Juriss gadu ir Satversmes tiesas (ST) tiesnesis. "Esmu gandarīts būt te, tiesā. Esi augstākajā juridiskajā plāksnē, kur jebkurš kolēģis ir līdzvērtīgs," saka bijušais prokurors.

Apgalvojat, ka darbs Satversmes tiesā sniedz gandarījumu, ir interesants un sarežģīts. Tad kādēļ laužaties atpakaļ uz Ģenerālprokuratūru, turklāt uz vadītāja amatu?

J. Juriss: Tas nebija vienas dienas lēmums un nav saistīts ar izaugsmes iespējām. Satversmes tiesas tiesneša amats ir viens no augstākajiem karjeras punktiem valsts tieslietu sistēmā. Bet man ir redzējums, kā atrisināt problēmas prokuratūrā, un pārliecība, ka es varu lietas mainīt. Negribu teikt, ka procesi Ģenerālprokuratūrā virzīti viscaur nepareizi, bet daudz kas jāmaina. Man ir vēlme to darīt.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē