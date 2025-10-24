Apstiprina ES aizsardzības gatavības ceļvedi

Krievijas draudi vairs nav tikai ES austrumu flanga valstu problēma, tagad tos daudz labāk apzinās arī no Krievijas robežas tālāk esošās dalībvalstis.
Tieši pēdējā gada laikā sabiedrības un politiķu izpratnē par drošības jautājumiem esot noticis milzīgs kvalitatīvs lēciens, līdz ar to Eiropa tagad ir gatava veikt stratēģiskus ieguldījumus aizsardzības jomā – tā ir tikai daļa no atziņām, ar kurām Latvijā darba vizītes laikā, apmeklējot drošības un ārpolitikas forumu "Rīgas konference 2025", dalījās Eiropas Komisijas aizsardzības un kosmosa komisārs Andrjus Kubiļus.
Tiekoties ar mediju pārstāvjiem, komisārs arī informēja, ka pavisam drīz būšot apstiprināts nozīmīgs dokuments, kas līdzšinējo vārdisko sinerģiju sadarbībā ar NATO apstiprinās ar konkrētiem ieguldījumiem un darbiem.
Eiropas gatavības pamatiniciatīvas
Par apstiprināto "Miera saglabāšanas un aizsardzības gatavības ceļvedi līdz 2030. gadam" Eiropas Komisija paziņoja pagājušajā nedēļā. Tā vēstījums ir skaidrs: ES piecu gadu termiņu redz kā izšķirošu, lai spētu ne vien tikt līdzi agresorvalstu militārajai attīstībai, bet to arī pārspēt. Šis ir pirmais vērienīgais Eiropas Komisijas piedāvājums militārajā jomā, kas līdz šim bija turēts katras dalībvalsts kompetencē. Krievijas ilgstošā agresija Ukrainā, arvien plašākās hibrīdoperācijas un provokācijas, kā arī ASV skaidrais signāls, ka Eiropai pašai jāuzņemas atbildība par savu drošību, likuši Briselei spert soli tālāk, veidojot savu aizsardzības ekosistēmu, kas jau tuvāko gadu laikā pietuvinātu Eiropu militārai pašpietiekamībai.
Ceļvedis paredz turpmākos soļus aizsardzības rūpniecības attīstībā, ražošanas kapacitāšu palielināšanā un iepirkumu sistēmas uzlabošanā, tajā ierosinātas četras sākotnējās gatavības pamatiniciatīvas: Eiropas dronu aizsardzības iniciatīva, Austrumu flanga sardze, Eiropas gaisa telpas vairogs un Eiropas kosmiskais vairogs.
Iniciatīvas stiprinās Eiropas spēju atturēt un aizstāvēties uz zemes, gaisā, jūrā, kibertelpā un kosmosā, vienlaikus tieši ieguldot vēlamo NATO spēju sasniegšanā.
Pilnīgas aizsardzības gatavības panākšana nozīmē, ka dalībvalstu bruņotie spēki darbosies koalīcijās, paredzēs iespējamās krīzes, augstas intensitātes sadursmes ieskaitot, spēs tām sagatavoties un tajās reaģēt. Ceļvedī dalībvalstis aicinātas kritisko spēju nepilnības novērst ar vienotu izstrādi un iepirkumu, izveidojot koalīcijas šādās galvenajās jomās: gaisa un pretraķešu aizsardzībā, militārajā mobilitātē, artilērijas sistēmās, kiberdarbības un mākslīgā intelekta jomā, elektroniskajā karadarbībā, raķešu, munīcijas, dronu un pretdronu iekārtu ražošanā, kauju spējās uz zemes un jūrā.
Nepieciešama inovatīva rūpnieciskā bāze
ES vajadzīga rūpniecība, kas dalībvalstīm ātri un vajadzīgajā apmērā nodrošinātu aizsardzības spējas, izmantojot militārās inovācijas un arī Ukrainā izmantotos risinājumus. Tajā skaitā jānodrošina aizsardzības materiālu piegāžu noturība, mazinot kritisko izejvielu un citu resursu atkarību no trešajām valstīm.
Ražošana jāpaplašina, vienkāršojot un integrējot Eiropas militāro tirgu, taupot ar inovācijām un lielākiem, vienotiem pasūtījumu apjomiem. Mērķis ir līdz 2030. gadam izveidot ES mēroga tirgu ar saskaņotiem noteikumiem, kas vietējai militārajai rūpniecībai ļautu panākt ātru un apjomīgu piegādi. Eiropas Komisija turpmāk uzraudzīs militārās rūpniecības jaudas – galvenokārt gaisa un pretraķešu sistēmu ražošanu, kā arī dronus un kosmiskās sistēmas.