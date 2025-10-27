Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vajadzētu koncentrēties uz kara izbeigšanu Ukrainā, nevis raķešu izmēģinājumiem, runājot ar žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One" sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Putins svētdien paziņoja, ka Krievija veiksmīgi izmēģinājusi spārnoto kodolraķeti "Burevestņik" un strādās pie tās izvietošanas.
Krievijas armija apgalvo, ka raķete gaisā atradusies aptuveni 15 stundas un nolidojusi apmēram 14 000 kilometru.
"Viņi zina, ka mums ir kodolzemūdene, visjaudīgākā zemūdene pasaulē, turpat pie viņu krastiem," Tramps sacīja žurnālistiem.
"Es gribu teikt, ka tai nav jānolido 8000 jūdžu," viņš piebilda.
"Un, starp citu, man nešķiet, ka Putinam vajadzētu tā runāt," turpināja Tramps.
"Viņam vajadzēja izbeigt karu. Karš, kam vajadzēja ilgt nedēļu, tagad ilgst jau ceturto gadu, un tas ir tas, ko viņam vajadzētu darīt, nevis izmēģināt raķetes".
Uz žurnālistu jautājumu, vai ir gaidāmas papildu sankcijas, Tramps atbildēja: "Jūs to uzzināsit."
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu