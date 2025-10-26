Grupa “Polifauna” nākusi klajā ar jaunu singlu “Āda” no topošā otrā albuma “II”. Dziesma ir veltījums šķiršanās un pašizziņas tematikai. “Tā ir dziesma par šķiršanos jeb, kā mēdz teikt, ‘breakup song’,” stāsta grupas solists un dziesmas autors Andris Strazds.
Dziesma “Āda” pieejama visās mūzikas straumēšanas platformās. Tās ieraksts tapis pašu spēkiem vairākās sesijās, piedaloties Matīsam Tazānam (bungas), Kārlim Krauklim (bass), Elzai Kaktiņai (taustiņi), Rūdolfam Ozolam (ģitāra) un Andrim Strazdam (vokāls, ģitāra).
“Daļu no instrumentiem ierakstījām telpās, kas tam īsti nav piemērotas, līdz ar to Lo-Fi skanējums, kas raksturo ‘Polifaunu’, domāju, ir saglabājies arī šajā ierakstā,” norāda Andris Strazds. Dziesmā kā “spoka balss” dzirdama arī Spāre Vītola no grupas “Alejas”, kura nejauši atradusies blakus istabā, kad Andris darbojies pie producēšanas. Pēcapstrādi veidojis skaņu inženieris Arnis Račinskis.
Dziesmas ideju vizuāli turpina tās videoklips, kas filmēts Latvijā un Maltā. Klips pirmizrādi piedzīvoja Rīgas Starptautiskajā kino festivālā (Riga IFF), kur starptautiska žūrija to ierindoja starp 15 labākajiem Baltijas mūzikas video. Klipa idejai Andris Strazds iedvesmu smēlies no Pedro Almodovara filmām, kur apģērbs bieži kalpo kā tēlu otrā āda jeb bruņas, un no Karla Junga aprakstītajiem psihes arhetipiem – Animus un Anima, kas simbolizē sievišķo un vīrišķo pusi katrā cilvēkā. Dziesmas autors norāda, ka vēlējies reflektēt par savas sievišķās puses pieņemšanu un to, ka izšķirties nenozīmē zaudēt pieeju šai savai daļai.
Kā klipa režisore tika uzrunāta Elīza Jordane, kuras ideja par kleitu kā patstāvīgu tēlu Andri uzreiz ieinteresēja. Viņa stāsta, ka video ideja attīstījusies vairāku gadu garumā un realizēta kopā ar radošo komandu, tostarp Jūliju Volkinšteini, kura radījusi klipā redzamo sarkano kleitu. Filmēšanas laikā komanda nav baidījusies eksperimentēt, tostarp dronā lidināt piecmetrīgu kleitu, kamēr valstī bija spēkā oranžais brīdinājums.
Videoklipa veidošanā piedalījušies arī Mārtiņš Kivlinieks un Pēteris Vīksna, radot vizuāli iespaidīgu un daudzslāņainu darbu, kas atvērts skatītāja interpretācijai. Klips skatāms grupas “Polifauna” YouTube kanālā.
Grupu “Polifauna”, kuras radošo kodolu veido Andris Strazds un Elza Kaktiņa, raksturo atmosfērisks un hipnotisks skanējums. Grupas debijas albums “You Look Like A Lost Soul” ieguvis gan Austras balvu, gan Zelta mikrofona statueti. 2024. gadā “Polifauna” tika uzaicināta iesildīt populāro īru postpanka grupu “Fontaines D.C.” koncertā koncertzālē “Palladium”.
