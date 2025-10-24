Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieks Uģis Kuģis no “vēlmju burkas” ir izvilcis visai izaicinošu uzdevumu – gulēt vienā gultā ar sievu Lindu. Līdz šim katram bija sava istaba, taču dēlu paaugšanās rezultātā tas būs jāmaina, atdodot Uģa istabu dēliem. Krišnaīts par uzdevumu ir sajūsmā un, šķiet, ka nevar sagaidīt tā izpildi, ko gan nevar teikt par viņa sievu Lindu.
Uģis kacina Lindu, sakot: Būs tev viens svešķermenis blakus! Tev tikai jāsaprot, kur tu mani novietosi – vai nu tu novietosi gultā blakus, vai uz grīdas, pie kājām kā suni.” Savukārt Linda nāk klajā ar praktisku ieteikumu: "Mēs nopērkam jaunu atpūtas krēslu, izvelkamo. Atpūtas krēsls jau sen ir jāmaina, viņš vairs nav simpātisks, uz izvelkamo – uz kura tu vari gulēt."
Taču Uģis šo ierosinājumu ātri noraida, norādot uz to, ka pagājušajā mēnesī ģimenē jau bija lieli izdevumi, iegādājoties gan skapi, gan jaunos krēslus virtuvei. Linda uztver šo plānu ar lielāku apdomu nekā vīrs, atzīstot: "Gulēt vienā gultā, vienā istabā tas ir kaut kādā ziņā grūti priekš mums, jo mēs jau neesam tā pieraduši. Cilvēks jau atrod no visa un arī pretēji – pierod pie visa."
Uģis piedāvā risinājumu – gulēt uz matrača, bet Linda pieļauj iespēju, ka vīrs varētu gulēt blakus viņas gultā, tomēr tad rastos jautājums par to, kur nakšņos jaunākais dēls, kurš ierasti guļ kopā ar mammu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu