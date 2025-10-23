Seši tūkstoši – tik daudz Balvu novada iedzīvotāju ar savu parakstu iestājušies pret Veselības ministrijas ieceri reorganizēt Balvu slimnīcu, pārveidojot to par dienas stacionāru. Vairāk noskaidrot par iespējamajiem Balvu slimnīcas nākotnes scenārijiem devās skaidrot 360TV Ziņas.
Arī mediķi uzskata, ka diennakts stacionāra slēgšana nav laba ideja, jo tas nozīmētu nāves gadījumu skaita pieaugumu, tā kā citas slimnīcas atrodas vairāk nekā stundas brauciena attālumā. Tāpat arī šis plāns būtu pretrunā ar austrumu pierobežas stiprināšanu, pieļaujot, ka X stundā aptuveni 50 tūkstošu pierobežas iedzīvotāju paliks bez medicīniskās palīdzības.
Iedzīvotāju paraksti tika iesniegti Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa uzsver: “Šis ir nozīmīgs brīdis, jo tik daudz cilvēku ir parakstījušies. Noteikti es šo nodošu atbildīgajai komisijai, drīzāk tā būs sociālo lietu un arī budžeta komisija, kurā viņi varēs arī noteikti aicināt ministriju un atbildīgās amatpersonas skaidrot un vērtēt turpmākos plānus.”
Līdz ar parakstiem iesniegti arī slimnīcas aprēķini, kas liecina, ka Balvu uzņemšanas nodaļa apkalpo vidēji 600 pacientu mēnesī, un izmaksas uz vienu pacientu nav starp lielākajām valstī. Arī veikto medicīnisko manipulāciju skaits rāda pozitīvu tendenci.
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis skaidro: “Sociālfinansiālās sekas neapzinās, diemžēl, tās amatpersonas, kas šo plānu ir uzrakstījušas. Šodien arī Saeimas komisijas sēdē viena deputāte saka – kas tad tur ir, divus, trīs pacientus dienā atved uz Balvu uzņemšanas nodaļu, var jau viņus aizvest citur. Neviens jau nav iedziļinājies, ka patiesībā tie ir vidēji divdesmit, citreiz trīsdesmit pacienti dienā. Ir skumji par šo tuvredzību.”
Slimnīcas vadība uzsver, ka neziņā par Balvu slimnīcas nākotni dzīvo ne tikai pacienti un ārsti, bet arī jaunie speciālisti, kuri jau noslēguši līgumus un gatavojas pārcelties uz dzīvi reģionā, taču šobrīd vairs nav pārliecināti, kā rīkoties tālāk.
