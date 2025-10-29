Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Luksemburgā dalībvalstis šonedēļ pieņēmušas lēmumu par nozvejas kvotām Baltijas jūrā nākamajam gadam.
Kā informē Zemkopības ministrija, Latvijai 2026. gadam Baltijas jūrā un Rīgas līcī mencu nozvejas apjomi palikšot nemainīgi – attiecīgi 10 tonnas un 37 tonnas.
Reņģu nozveja Baltijas jūrā apstiprināta 2674 tonnu apjomā, kas ir 15% palielinājums pret 2025. gadu, bet reņģu nozveja Rīgas līcī apstiprināta 18 497 tonnu apmērā, kas ir 17% samazinājums. Brētliņām Baltijas jūrā apstiprināta nozveja 27 942 tonnas (palielinājums par 45%), bet lašiem Baltijas jūrā nozveja apstiprināta 3359 gabalos (27% samazinājums).
Zemkopības ministrija skaidro, ka šobrīd Rīgas līča reņģu krājums ir vislabākajā stāvoklī visā Baltijas jūrā, taču pēc vairāku gadu zvejas iespēju palielinājumiem nākamajā gadā nāksies saskarties ar 17% samazinājumu, jo vienu gadu ir bijis vājāks nārsts un sliktāks jaunās reņģu paaudzes pieaugums. Tāpat lasim Baltijas jūrā zinātnieki rosina tālāku zvejas iespēju (tostarp piezvejas) samazinājumu, jo savvaļas lašu populācijas dažādajās Baltijas jūrā ietekošajās upēs ir grūtā stāvoklī un neatjaunojas gana ātri. Citstarp speciālisti min arī to, ka ļoti strauji pieaug zivju plēsējsugu pelēkā roņa un jūraskraukļa (kormorāna) populācijas, kas turpina negatīvi ietekmēt apjomu ziņā šobrīd ierobežotos vērtīgo zivju sugu krājumus.
