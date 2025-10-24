ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija trešdien piemēroja sankcijas Krievijas naftas kompānijām "Rosņeftj" un "Lukoil", tādā veidā izdarot spiedienu uz Maskavu, lai tā piekrīt miera slēgšanai Ukrainā.
Tramps ilgstoši bija atteicies ieviest jaunas sankcijas pret Krieviju, cerot sarunu ceļā pārliecināt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu izbeigt karu. Baltā nama diplomātiskie centieni tomēr nav devuši gaidīto rezultātu, tāpēc Vašingtona ķērusies pie ekonomiskiem instrumentiem.
Neredzēja virzību sarunās
"Ir pienācis laiks pārtraukt slepkavošanu un panākt tūlītēju uguns pārtraukšanu," izziņojot jaunās sankcijas, uzsvēra ASV finanšu ministrs Skots Besents. "Ņemot vērā prezidenta Putina atteikšanos izbeigt šo bezjēdzīgo karu, Finanšu ministrija nosaka sankcijas divām lielākajām naftas kompānijām, kas finansē Kremļa kara mašīnu," paziņoja ministrs. "Finanšu ministrija ir gatava nepieciešamības gadījumā spert arī turpmākus soļus, lai atbalstītu prezidenta Trampa centienus izbeigt vēl vienu karu. Mēs aicinām mūsu sabiedrotos pievienoties mums un ievērot šīs sankcijas," brīdināja Besents. Sankcijas pret Krievijas naftas kompānijām tika izsludinātas pēc tam, kad Baltais nams atcēla Budapeštā ieplānoto Trampa un Putina tikšanos. "Es nejutu, ka mēs virzāmies tur, kur mums jānokļūst, tāpēc es to atcēlu," trešdien, Baltajā namā tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti, paziņoja ASV prezidents, piebilstot, ka tomēr cer uz tikšanos ar Putinu nākotnē. Tramps otrdien bija izteicies, ka atlicis ieplānoto sarunu, jo nav gribējis, lai tā tiktu izniekota. Tramps un Putins augusta vidū tikās Aļaskā, tomēr Krievijas nostāja kara jautājumā ir palikusi nepiekāpīga. Maskava ir atteikusies piekrist piedāvājumam slēgt mieru atbilstoši frontes līnijai un pieprasījusi Ukrainai atdot tai arī to Doneckas apgabala teritoriju, ko Krievijas armija nav ieņēmusi.
"Katru reizi, kad es runāju ar Vladimiru, man ir laba saruna, tomēr tā ne pie kā nenoved," diplomātiskos centienus ar Putinu vērtēja Tramps.
Šo jautājumu komentējis arī finanšu ministrs Besents. Putins nav sēdies pie sarunu galda "godīgā un atklātā veidā, kā mēs cerējām. Notika sarunas Aļaskā. Prezidents Tramps aizgāja, kad saprata, ka lietas nevirzās uz priekšu", vēl pirms sankciju izziņošanas intervijā telekanālam "Fox Business" izteicās Besents. "Ir bijušas aizkulišu sarunas, bet es uzskatu, ka prezidents ir vīlies par to, kur mēs esam šajās sarunās," piebilda ministrs.
Vērtē sankciju iedarbību
ASV sankcijas Krievijas naftas nozarei jau apsveikusi Kijiva. "Vašingtona ir ieviesusi pilnībā bloķējošas sankcijas nozīmīgām Krievijas naftas kompānijām – pirmā šāda rīcība ASV 47. prezidenta administrācijas laikā. Šis solis tiek sperts pēc tam, kad Krievijai tika dotas daudzas iespējas sākt nopietnas sarunas kara izbeigšanai," platformā "X" paziņoja Ukrainas vēstniece ASV Olha Stefanišina. Jaunās sankcijas iezīmē nozīmīgu pagriezienu Trampa administrācijas ārpolitikā, vērtē raidorganizācija BBC. Republikāņu prezidenta administrācija iepriekš bija uzsvērusi, ka papildu sankcijas Krievijai nenoteiks, ja Eiropas valstis nepārtrauks iepirkt Krievijas naftu. Jāpiebilst, ka janvārī tā brīža ASV prezidenta Džo Baidena administrācija ieviesa sankcijas vairākām Krievijas naftas kompānijām, tomēr ne "Rosņeftj" un "Lukoil". Daudz jautājumu tiek uzdots par sankciju ietekmi uz Krievijas ekonomiku un iespējām ar tām piespiest Putinu uz nopietnām sarunām. "Svarīgākais, vai būs sekundāro sankciju draudi trešo valstu bankām, naftas pārstrādes rūpnīcām un tirgotājiem, kas veic darījumus ar "Rosneft" un "Lukoil"," intervijā CNN norādīja Atlantijas padomes vecākais līdzstrādnieks Edijs Fišmans, kurš iepriekš ASV Valsts departamentā strādāja ar ekonomisko sankciju jautājumiem. "Ja mēs gribam, lai Putins risina sarunas labā ticībā, mums ir jāuztur ievērojams militārs un politisks spiediens daudzus mēnešus," BBC pauda bijušais ASV vēstnieks Ukrainā Džons Herbsts, piebilstot, ka jaunās sankcijas ir "labs sākums".
Reakcija Indijā un Ķīnā
Apskatnieki norāda, ka šajā jautājumā liela nozīme būs Ķīnas, Indijas un Turcijas rīcībai, jo šīs valstis ir lielākās Krievijas naftas importētājas. Trampa administrācija Indijai jau ir noteikusi augstākus tarifus, šo soli pamatojot ar Krievijas naftas pirkšanu. Aģentūra "Reuters" ceturtdien vēstīja, ka Indijas naftas pārstrādes uzņēmumi grasās ievērojami samazināt Krievijas naftas iegādi, lai ievērotu jaunās sankcijas un panāktu izdevīgāku vienošanos par tarifiem. Atsaucoties uz informācijas avotiem nozarē, "Reuters" vēstīja arī par Ķīnas valsts uzņēmumu lēmumu uz laiku pārtraukt Krievijas naftas iegādi.
Pašlaik "Rosņeftj" un "Lukoil" kopā ik dienu eksportē 3,1 miljonu barelu naftas,
liecina Apvienotās Karalistes, kas šīm firmām sankcijas noteica pagājušajā nedēļā, sniegtā informācija. Krievijas valstij piederošais "Rosņeftj", kuru vada tuvs Putina līdzgaitnieks Igors Sečins, nodrošina 6% no visas pasaules naftas ieguves un gandrīz pusi no Krievijas naftas ieguves. Jāpiebilst, ka Ukraina pēdējos mēnešos ir devusi triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, lai tā ietekmētu Krievijas ekonomiku.
Par jaunām sankcijām pret Krieviju paziņojusi arī Eiropas Savienība (ES), kuras līderi ceturtdien pulcējās uz samitu Briselē. ES 19. sankciju kārtas ietvaros nolēmusi ieviest pakāpenisku sašķidrinātās gāzes importa aizliegumu, noteikt sankcijas uzņēmumiem "Rosņeftj" un "Gazprom Ņeftj", sankciju sarakstos iekļaut papildu 117 Krievijas "ēnu flotes" kuģus, kā arī noteikt citas sankcijas, tostarp paredzēti stingrāki ierobežojumi Krievijas diplomātu ceļošanai ES.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
