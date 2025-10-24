Francijas ģenerālštāba priekšnieks Fabjēns Mandons devis rīkojumu bruņotajiem spēkiem gatavoties Krievijas triecienam tuvākajos gados, brīdinot, ka Maskava "varētu krist kārdinājumā" paplašināt savu karadarbību ārpus Ukrainas NATO teritorijā.
Mandons trešdien Francijas Nacionālās sapulces Aizsardzības komitejas deputātiem norādīja, ka gaidāmais trieciens būs sava veida pārbaudījums NATO. Viņš piebilda, ka Krievijas agresija jau pastāv hibrīdās formās, bet trīs līdz četru gadu laikā tā var kļūt vēl vardarbīgāka. "Pieņemt, ka 2022. gada iebrukums Ukrainā ir pēdējais uzbrukums un ka tas vairs mūsu kontinentā neatkārtosies, nozīmē ignorēt risku, ar ko saskaras mūsu sabiedrības," brīdināja Mandons, kas septembrī stājās Francijas ģenerālštāba priekšnieka amatā. "Krievi reorganizējas ar vienu mērķi – konfrontācijai ar NATO."
