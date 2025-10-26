Par personības lomu politikā, valdības krīzi, budžetu un Krievijas hibrīddraudiem – tās ir vien dažas no tēmām, par kurām savu viedokli TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" izteica Valdis Zatlers, Latvijas Valsts prezidents (2007- 2011).
Zatlers uzskata, ka deputātiem ir par daudz liekvārdības, bet sabiedrībai – bezatbildības un paviršības. Zatlers pauž uzskatu, ka deputātiem trūkst ideju, par ko runāt. "Ja viņi nāk un saka, ka Stambulas konvencija ir slikta, bet nevienu faktu nepasaka, tad viss paiet tikai emocionālā strīdā, tas valstij neko nedod. Un arī cilvēkiem tas neko nedod. Arī jautājums par abortiem... Katrs nes no savas kanceles kaut ko savu, bet pēc būtības visi atzīst, ka abortu paliek mazāk." Turklāt, kā uzsver Zatlers, aborts nav medicīniska problēma. Aborts ir sociāla problēma, kas skar izmisumā nonākušu sievieti. "Valstij jāpalīdz sievietei nenonākt šādā situācijā, ir jānovērš visi šķēršļi un iemesli."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu