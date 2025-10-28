PTAC piemērojis 10 000 eiro sodu "Ride" par pakalpojumu turpināšanu oktobra sākumā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 10 000 eiro naudas sodu koplietošanas e-velosipēdu operatoram "Ride Mobility" ("Ride") par šogad 2. oktobrī neizpildīto PTAC prasību apturēt nedroša pakalpojuma sniegšanu līdz turpmāka lēmuma pieņemšanai, informēja centrā.
Vienlaikus PTAC norāda, ka "Ride" šajā laika posmā ir veikusi korektīvus pasākumus, ieviešot personas identitātes un vecuma verifikācijas procesu, kas ar PTAC saskaņots 24. oktobrī.
PTAC atzīmē, ka verifikācija tiek nodrošināta sadarbībā ar digitālu verifikācijas rīku un ietver dokumentu nolasīšanu, salīdzināšanu ar personas pašportretu, kā arī vecuma noteikšanu, pamatojoties uz dokumentā norādīto dzimšanas datumu.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa norāda, ka ir novērsts būtiskākais drošuma risks, jo pakalpojums vairs nav viegli pieejams bērniem. Vienlaikus viņa aicina arī citus mikromobilitātes rīku nomas pakalpojumu sniedzējus ieviest uzticamas personu vecuma verifikācijas metodes pēc iespējas ātrāk, kam PTAC sekos līdzi.
Vienlaikus PTAC informē, ka patlaban Eiropas Komisija (EK) strādā pie vecuma verifikācijas lietotnes izstrādes, tostarp ir sācies otrais posms, kad pārējām dalībvalstīm ir iespēja tikties ar lietotnes izstrādātāju un sākt tās pielāgošanu valsts prasībām un vajadzībām.
Patlaban Latvijā galvenokārt netiekot nodrošinātas pienācīgas vecuma pārbaudes pirms piekļūšanas digitālajam saturam un pakalpojumiem. PTAC ieskatā pašdeklarācija, kad lietotājs atzīmē, vai viņam ir vai nav 18 gadi, nav uzskatāma par pietiekamu instrumentu vecuma verifikācijai.
Tāpat PTAC atzīmē, ka Eiropas Savienības (ES) mēroga vecuma verifikācijas lietotne atrisinātu būtisku daļu problēmu, kas ir saistītas ar nepilngadīgo piekļuvi neatbilstošam saturam un pakalpojumiem. Tāpat Latvijas atbildīgajām institūcijām intensīvi jāmeklē iespējas iegūt šo lietotni, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu aizsardzību digitālajā vidē.
PTAC atgādina, ka pakalpojuma sniedzējam ir pienākums regulāri izvērtēt sniegto pakalpojumu drošumu, īpaši attiecībā uz mazaizsargātām patērētāju grupām, un nodrošināt atbilstību normatīvajam regulējumam, tostarp paredzētajiem Ceļu satiksmes likuma grozījumiem.