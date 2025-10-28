Light rain 7.2 °C
PTAC piemērojis 10 000 eiro sodu "Ride" par pakalpojumu turpināšanu oktobra sākumā

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 28. oktobris, 14:37
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 28. oktobris, 14:37
Koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" (SIA "Ride") mopēds.
Koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" (SIA "Ride") mopēds.
Foto: Lasi.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 10 000 eiro naudas sodu koplietošanas e-velosipēdu operatoram "Ride Mobility" ("Ride") par šogad 2. oktobrī neizpildīto PTAC prasību apturēt nedroša pakalpojuma sniegšanu līdz turpmāka lēmuma pieņemšanai, informēja centrā.

Vienlaikus PTAC norāda, ka "Ride" šajā laika posmā ir veikusi korektīvus pasākumus, ieviešot personas identitātes un vecuma verifikācijas procesu, kas ar PTAC saskaņots 24. oktobrī.

PTAC atzīmē, ka verifikācija tiek nodrošināta sadarbībā ar digitālu verifikācijas rīku un ietver dokumentu nolasīšanu, salīdzināšanu ar personas pašportretu, kā arī vecuma noteikšanu, pamatojoties uz dokumentā norādīto dzimšanas datumu.

PTAC direktore Zaiga Liepiņa norāda, ka ir novērsts būtiskākais drošuma risks, jo pakalpojums vairs nav viegli pieejams bērniem. Vienlaikus viņa aicina arī citus mikromobilitātes rīku nomas pakalpojumu sniedzējus ieviest uzticamas personu vecuma verifikācijas metodes pēc iespējas ātrāk, kam PTAC sekos līdzi.

Vienlaikus PTAC informē, ka patlaban Eiropas Komisija (EK) strādā pie vecuma verifikācijas lietotnes izstrādes, tostarp ir sācies otrais posms, kad pārējām dalībvalstīm ir iespēja tikties ar lietotnes izstrādātāju un sākt tās pielāgošanu valsts prasībām un vajadzībām.

Patlaban Latvijā galvenokārt netiekot nodrošinātas pienācīgas vecuma pārbaudes pirms piekļūšanas digitālajam saturam un pakalpojumiem. PTAC ieskatā pašdeklarācija, kad lietotājs atzīmē, vai viņam ir vai nav 18 gadi, nav uzskatāma par pietiekamu instrumentu vecuma verifikācijai.

Tāpat PTAC atzīmē, ka Eiropas Savienības (ES) mēroga vecuma verifikācijas lietotne atrisinātu būtisku daļu problēmu, kas ir saistītas ar nepilngadīgo piekļuvi neatbilstošam saturam un pakalpojumiem. Tāpat Latvijas atbildīgajām institūcijām intensīvi jāmeklē iespējas iegūt šo lietotni, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu aizsardzību digitālajā vidē.

PTAC atgādina, ka pakalpojuma sniedzējam ir pienākums regulāri izvērtēt sniegto pakalpojumu drošumu, īpaši attiecībā uz mazaizsargātām patērētāju grupām, un nodrošināt atbilstību normatīvajam regulējumam, tostarp paredzētajiem Ceļu satiksmes likuma grozījumiem.

LETA jau ziņoja, ka šogad 24. oktobrī PTAC saskaņoja "Ride" ieviesto papildu risinājumu klientu vecuma kontrolei un atļāva uzņēmumam turpināt pakalpojuma sniegšanu, liecina informācija PTAC mājaslapā.

"Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmums no 20. oktobra ir ieviesis papildu drošības risinājumus, lai "Ride" pakalpojumus neizmantotu lietotāji, kuri nav sasnieguši atbilstošu vecumu.

Tāpat ziņots, ka PTAC pirmdien, 20. oktobrī, nolēma uzdot pārtraukt "Ride" piedāvāto pakalpojumu sniegšanu pēc negadījuma, kurā dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar nomātu pašgājēju velosipēdu.

Centrā skaidroja, ka lēmumā par PTAC norādījumu pārtraukt "Ride" pirmsšķietami nedroša pakalpojuma piedāvāšanu teikts, ka pakalpojuma atsākšana ir iespējama, PTAC iesniedzot pierādījumus par vecuma verifikāciju, lai centrs varētu pārliecināties par to, kādā veidā tiek pārbaudīts datu un personas autentiskums, metodoloģija un citi.

20. oktobrī rīta pusē PTAC saņēma oficiālu vēstuli no "Ride" par vecuma verifikācijas rīku ieviešanu, tomēr sniegtā informācija nebija pietiekama, lai pārliecinātos par vecuma verifikācijas veikšanu. Tādējādi PTAC vērtēja papildu informāciju no komersanta.

Jākobsons aģentūrai LETA iepriekš uzsvēra, ka uzņēmums neredzēja iemeslu, kādēļ pakalpojumu nodrošināšana bija jāpārtrauc, jo uzņēmums ieviesa vecuma verifikācijas rīkus, un šie pasākumi esot bijuši saskaņoti ar PTAC.

PTAC jau iepriekš oktobra sākumā norādīja, ka "Ride" piedāvātā pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama, un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai, bet uzņēmums šo norādījumu neizpildīja un turpina sniegt pakalpojumu.

PTAC ir sācis visu lietotņu, kuras piedāvā koplietošanas skrejriteņus un citus mikromobilitātes rīkus, izvērtēšanu.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Ride" reģistrēta 2019. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024. gadā "Ride" strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jākobsons šogad Mārupes domes vēlēšanās kandidēja no "Jaunās vienotības" saraksta.

Foto: Publicitātes

