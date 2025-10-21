Ceturtdienas, 23. oktobra vakarā plkst. 19.00, festivāls “BILDES” ielūdz uz BLŪZA koncertu mūzikas namā “Daile”, kur ar daudzveidīgu repertuāru uzstāsies gan leģendāri Latvijas blūzmeņi, gan jaunie daudzsološie talanti. Koncertu vadīs rokmūziķis Jānis Bukums.
Mūzikas un mākslas festivāls “BILDES”, kas blūza tradīciju Latvijā kopj jau no 90. gadiem, ikreiz klausītājiem sagādā pārsteigumus – labi zināmas blūza dziesmas jaunos aranžējumos un pirmatskaņojumus, ilgi gaidītas atgriešanās un jaunus mūziķu sastāvus, kas apvienojušies tikai “BILŽU” Blūza koncertam. Ikdienā Latvijas mūzikas skatuvē blūzs nav tik bieži dzirdams, tāpēc vēl jo vairāk “BILŽU” Blūza koncerts ir svētki visiem šī stila izpildītājiem, klausītājiem un mūzikas mīļotājiem!
Blūza koncerta programmā: Ainars Pūpols un “[Pī] Blues”, “Exiled in Brussels”, “Vocada”, Laimis Rācenājs, Edgars Rubenis, Antonija Dombrovska un Māris Lasmanis, Mārcis Kalniņš, & “Blues Mastery”, “Royal Foxes”, Igo un Aivars Hermanis, Māris Repšs un “Los Pulidos”, “Vanadziņa Trio +”.
Edgars Rubenis –ģitārists un komponists, kurš uz “BILŽU” skatuves sevi pirmo reizi pieteicis tālajā 1998. gadā, šobrīd turpina sev raksturīgo agrīnā blūza un regtaima tradīciju pārnest mūsdienu kompozīcijas valodā. Par blūzu kā mūzikas un kultūras žanru, viņš saka: “Blūzam, protams, ir ārkārtīgi daudz izpausmju un seju. Blūzu itin viegli var ieraudzīt kā visu cilvēku mūziku. Šādā banālās pelēcības mākonī priekš manis fascinējošs saglabājas tas kā tikai kāds unikāli personīgs “piesitiens” spēj intriģējoši atdzīvināt šo vispārīgi elementāro, pat brīžiem, garlaicīgo muzikālo un tematisko lietu kopumu.
Satikšanās ar ieinteresēto “BILŽU” auditoriju un saspēles ar dažādajiem dalībniekiem festivāla koncertos laika posmā ap tūkstošgades miju, kalpoja par ļoti svarīgiem pieredzes avotiem manā muzikālajā izaugsmē.”
Roberts Zīle –eirokrātu blūza kvarteta “Exiled in Brussels” ģitārists: “Mani personīgi BLŪZS saveda kopā ar lieliskiem kolēģiem strādājot Briselē: Kārli Būmeisteru, britu kolēģi Saīdu Kamalu (šobrīd jau Viņa Majestātes Karaļa iecelto Lordu) un čehu darbabiedru Janu Krelinu. Mums, kopā spēlējot , BLŪZA klasika bija visiem kā vienota “dzimtā valoda”. Pats esmu arvien vairāk tādu vīru “ietekmē” kā Madijs Voterss, Haulins Vulfs, Roberts Džonsons, Džons Lī Hukers.
Bet vēl pirms tam… pie ģitāras un blūza spēlēšanas mani atgrieza “BILŽU” festivāls 2012. gadā, kad bija prieks uzspēlēt ar “Coolmans Report” – Dailes Ziga radīto izcili talantīgo jauniešu projektu. Pēc dažiem gadiem jau bijām BLŪZA koncertā ar “Exiled in Brussels”. Šobrīd tikai puse dalībnieku ir saglabājuši saites ar Briseli, dzīvojam Londonā, Malmē, Briselē, Rīgā, taču mēs visi četri joprojām vēlamies spēlēt blūzu kopā un “BILŽU” blūza koncerts lieliskajā “Dailē” bija papildus dzinulis mums atkal tikties Rīgā.”
Ainars Pūpols –dzejnieks, komponists un pārliecināts blūzmenis:“Blūzs man dzīvē jau piecdesmit gadus. Kopš paņēmu rokā ģitāru un uzkāpu uz skatuves. Nu jau radīti trīs blūza albumi, divi angliski, viens latviski. Esmu kopā festivālu “BILDES” gandrīz no pirmsākumiem, dažādos sastāvos. “BILŽU” blūza koncerts, vispār, ir unikāls pasākums. Saukšu to par mazu Latvijas Blūza festivālu.
Caur blūzu es sarunājos ar pasauli, gan dzejā, gan ar ģitāras improvizācijām. Prieks, ka esmu atradis arī domubiedrus ar ko kopā spēlēsim šajā “BILŽU” pasākumā. Es braucu uz Blūza “BILDĒM” kā uz svētkiem, kuros satieku savus draugus mūziķus, dažus tikai reizi gadā.”
Jānis Vanadziņš – leģendārais ģitārists, blūza tēvs Latvijā: “Blūzs ir kā mana attieksme pret dzīvi - reizē skumjas, melnais humors un mērena cinisma deva un iemīļotās toņkārtas.
“BILDES” - tā tikšanās ar draugiem un cīņu biedriem, kā arī iespēja spēlēt klausītājiem Latvijā ne sevišķi populāra un izplatīta žanra mūziku. Parādīt, ka blūzs nav garlaicīgs.”
Mākslas un mūzikas festivāla “BILDES 2025” turpinājumā VEF Kultūras pilī notiks vēl pieci koncerti:
- 1. novembrī 13.00 koncerts BĒRNIEM un
19.00 AKUSTISKAIS koncerts,
- 2. novembrī 17.00 “BILŽU” MŪZIĶU UN VIŅU BĒRNU koncerts,
- 6. novembrī 19.00 DZIESMINIEKU koncerts,
- 17. novembrī 17.00 “BILŽU” NOSLĒGUMA koncerts.
No 8. oktobra līdz 8. novembrim t/c “SPICE” 2. stāvā un 17. novembrī VEF Kultūras pils vestibilā būs apskatāma izstāde “PUNKTOJAM!”, kas tapusi “BILŽU” vasaras nometnē Jumurdas muižā.
Biļetes uz koncertiem nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un bilesuparadize.lv.
Pieteikumi kolektīvajiem apmeklējumiem un papildu informācija par koncertiem: “BILŽU BIROJS”, tālr. nr. 29282866, e-pasts: bildes@bildes.lv.
