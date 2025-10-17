Nav iespējama visatļautība un vienlaikus kārtība sabiedrībā. Nav iespējams, ka visi var darīt, ko vien vēlas, nevienam par to nekas nedraud, un vienlaikus neraizēties par to, kas notiks ar jūsu bērnu vai jūs pašu pilsētas ielās vai autoceļos. Jo tās ir savstarpēji izslēdzošas lietas. 

Kārtība – tas nozīmē likumus un noteikumus, kurus visi apņemas ievērot. Bet tie, kas tos pārkāpj, tiks sodīti. Turklāt sodam vēlams būt neizbēgamam, tad tā nav tukša skaņa vai spēle – pamēģinās pārkāpt, varbūt nenoķers; ja noķers, varbūt sarunās –, bet gan viens no faktoriem, kas veicina kārtību un drošību.

Iztēlojieties cilvēku, izlaistu cauri gaļasmašīnai...

Oktobris Rīgā un Latvijā sākās ar milzīgu, bet novēršamu traģēdiju. Divi bērni – jo 13 gadi ir bērna, nevis pieauguša cilvēka vecums – izmantojot lietotni mobilajā tālrunī, bez problēmām varēja paņemt elektrisku braucamrīku un vizināties ar to. Brauciens pāri dzelzceļa pārbrauktuvei Imantā bija liktenīgs. Neatliekamā medicīniskā dienesta pārstāvis, ārsta palīgs Alvis Osmanis, kura viedokli citēja 360TV ziņas, stāstot par traumām uz dzelzceļa, vēlāk komentēja: "Vislabākais salīdzinājums noteikti būtu – iztēlojieties cilvēku, izlaistu cauri gaļasmašīnai, tas ir tas, ko mēs redzam, kad ierodamies notikuma vietā." NMPD darbinieks arī atzina, ka, pat ja palīdzības dienests ir turpat līdzās, traumas ir tik smagas, ka praktiski nekas nav darāms, un iestājas nāve. Uzreiz jāpiebilst, ka neilgā laikā uz dzelzceļa gājuši bojā ne tikai divi minētie bērni, bet pat četri cilvēki.

Bērni vizinās ar motorizētu transportlīdzekli un iet bojā. Kāda reakcija sākās sociālajos tīklos un sabiedrībā? 

