Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieci Magoni Liedeskalnu ir ķērusi Amora bulta. Viņas attiecības ar Edgaru, kuru satika savā lauku mīlas nometnē, turpina uzņemt apgriezienus. Pāris pavada romantisku laiku pie Juglas ezera, kur bauda klusumu divatā un runā par saviem dzīves sapņiem un vēlmēm.
Edgars aktīvi cenšas uzturēt romantisku gaisotni – viņš Magonei velta siltus apskāvienus un atklāj savas kvēlākās vēlmes. Lai arī Magone ik pa brīdim neatturas no sarkastiskām piezīmēm, par kurām Edgars viņai pat aizrādījis, viņa izsaka dziļu pateicību par kopā pavadīto laiku.
Randiņa laikā Edgars uzsver, ka Magones bērni ir lieliski un pauž gandarījumu, ka viņi viņu jau labi pieņēmuši. Meita pat atļāvusi Edgaram uzpīt viņai bizi. Viņš ir priecīgs arī par izveidoto saikni ar Raimondu. Magone ar mīļumu atzīst Edgaram: "Baigi silti bija skatīties, kā jūs spēlējaties istabā. Es no maliņas vēroju klusi sirdī. Forši, ka man nav jāsaka – ej kaut ko saspēlē, bet pats, pats. Tas bija baigi forši, paldies tev par to."
Edgars atklāj, ka tieši šādas sajūtas viņam pietrūkstot kopš viņš uzsācis patstāvīgu dzīvi. Viņš pauž, ka ilgu laiku nav izdevies izveidot ģimeni un cer, ka tagad beidzot ir atradis to, ko meklējis. To dzirdot, Magone kļūst klusa un norāda: "Līdz ģimenei tāls ceļš ejams... Tas nebūt nav ne vienkārši, ne viegli. Nedomā, ka tas būs kā filmās. Mēs ilgi esam bijuši vieni."
Viņa arī atgādina, ka bērniem ir tēvs. Edgars šķiet par to neuztraucas, vien nosaka, ka bērnu tēvs ir tas, kurš bērnus audzina, kamēr Magone izsaka raizes par iespējamiem konfliktiem, ko nevēlētos piedzīvot. Edgars turpina mīļoto mierināt, sakot, ka neplāno doties prom.
