Par nozīmīgu ieguldījumu Ukrainas tautas cīņā par brīvību un neatkarību piektdien ar Svētā Panteleimona ordeni apbalvoti Latvijas pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, vēsta 360TV Ziņas.
Ordenis pasniegts biedrībai "Agendum", kas Ukrainai piegādā transportlīdzekļus, un Bērnu slimnīcas fonda priekšsēdētājai Lienei Dambiņai. Fonds sniedzis atbalstu vairākiem tūkstošiem Ukrainas bērnu un viņu ģimenēm ar psiholoģisko palīdzību, ārstēšanu, rehabilitāciju, organizējot nometnes un viņu dzīvi Latvijā.
Svētā Panteleimona ordenis ir Ukrainas apbalvojums, kuru 2009. gadā iniciēja Ukrainas Veselības ministrija mediķu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem. Kopš 2017. gada ar to apbalvo arī pilsoniskās sabiedrības aktīvistus un kopš 2022. gada - kara mediķus. Kopš 2024. gada šos ordeņus pasniedz arī cilvēkiem, lai apliecinātu pateicību par palīdzību Ukrainai.
“Tas ir liels gods un es priecājos to saņemt, klātesot cilvēkiem, kuri ir ļoti daudz darījuši Ukrainas un Ukrainas cilvēku labā. Palīdzēt bērniem nav varoņdarbs, tas ir mūsu pienākums,” uzsvēra Bērnu slimnīcas fonda priekšsēdētāja Liene Dambiņa.
Starp klātesošajiem arī pagājušā gada ordeņa saņēmēji – biedrība "Tavi draugi" un kara mediķe Sarmīte Cīrule, kura pateicās šī gada ordeņa saņēmējiem:"Es vēlos pateikties Lienei Dambiņai par to, ka strādājat ar bērniem. Fiziskās, emocionālās, arī seksuālās traumas, kas ir piedzīvotas, ka ir iespēja rast Latvijā patvērumu, dziedināt. Tas atstāj iespaidu uz visu atlikušo dzīvi. Tāpat es vēlos pateikties “Agendum”. Piemēram, viena no Agendum mašīnām evakuācijai ir domāta man, jo es smagi tiku ievainota tāpēc, ka man nebija attiecīga transporta. Tas reāli glābj dzīvības.”
Sarmīte Cīrule nupat atgriezusies no frontes, taču pavisam drīz dosies atpakaļ. Kamēr mediķe uzturas Latvijā viņa taktiskajā medicīnā apmācīs Latvijas armiju un ārstus.
