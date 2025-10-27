ASV Kalifornijas štata gubernators demokrāts Gevins Ņūsoms paziņojis, ka apsvērs iespēju startēt 2028. gada prezidenta vēlēšanās pēc nākamā gada vidustermiņa vēlēšanām.
Intervijā telekanālā CBS vaicāts, vai būtu godīgi teikt, ka viņš nopietni apsvērs kampaņu pēc 2026. gada novembra vēlēšanām, politiķis sacīja: "Ja teiktu pretējo, es es melotu."
"Es ar nepacietību gaidu, kas sevi pieteiks 2028. gadā un kas atbildīs tam brīdim. Un tas ir jautājums Amerikas tautai," intervijā sacīja gubernators.
ASV prezidentu Donaldu Trampu viņš raksturoja kā "invazīvu sugu".
"Viņš ir kā ēku nojaukšanas bumba. Ne tikai attiecībā uz [Baltā nama] Austrumu spārna simboliku un būtību," pauda Ņūsoms, izsakoties uz Baltā nama kompleksa daļas nojaukšanu, kas tiek veikta, lai uzceltu tur balles zāli.
"Viņš grauj alianses, patiesību, uzticību, tradīcijas, institūcijas," sacīja gubernators.
