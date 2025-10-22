Rudenī, kad ātrāk iestājas tumsa un vairāk nokrišņu, uz ceļiem pieaug arī riski, kas saistīti ar meža dzīvnieku pēkšņu parādīšanos uz brauktuves.
Speciālisti vērš uzmanību, ka stirnas, aļņi un mežacūkas vairs nav vienīgie meža iemītnieki, kas šoferiem par uztraukumu mēdz šķērsot ceļus. Pēdējos gados Latvijā novērota arī lāču un citu zvēru kustība. Par negadījumiem ar dzīvniekiem ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāziņo policijai. "Latvijas valsts ceļu" pārstāve Anna Kononova intervijā Latvijas Televīzijai skaidrojusi, kāpēc ir vērts ziņot: "Jo no ceļu satiksmes dalībnieku ziņotājiem veidojas statistika. Uz šīs statistikas pamata, konsultējoties ar Valsts meža dienesta kolēģiem, tiek uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes "Uzmanību, dzīvnieki!". Tās ir brīdinošās ceļa zīmes, kas norāda, ka šajā posmā mēdz biežāk nekā citos parādīties dzīvnieki un tur tam ir jāpievērš uzmanība."
