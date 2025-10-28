Olimpiskajā sezonā pastiprināta uzmanība pievērsta Latvijas hokejistu sniegumam ārvalstu klubos, īpaši mūsējiem Nacionālajā hokeja līgā (NHL), jo visi seši tur spēlējošie jau ir iekļauti Latvijas izlases sastāvā.
Aizvadītajā sestdienā viens pret otru spēlēja abi ripu ķērāji – Elvis Merzļikins Kolumbusas "Blue Jackets" un Artūrs Šilovs Pitsburgas "Penguins" vārtos. Spēle ar izcilu intrigu, sākumā "pingvīni" divas reizes bija vadībā, pēc otrā perioda neizšķirts 2:2, trešā sākumā 4:2 par labu Kolumbusai, taču Pitsburga izglābjas un panāk izlīdzinājumu 4:4. Papildlaikā abi mūsējie rāda brīnumus, bet "bullīšos" vairāk veiksmes Merzļikinam un Kolumbusai, izcīnot panākumu ar 5:4. Elvis atvairīja 26 no 30 metieniem, Artūram darba vairāk, tiekot galā ar 37 pretinieku raidījumiem. "Iepriekš mums Pitsburgā gājis smagi, tāpēc šī uzvara ir ļoti nozīmīga," priecīgs bija Elvis. "Mača beigās atspēlējām divus vārtus, varam par to būt lepni, jo punktu izcīnījām ar raksturu," arī Šilovs saskatīja pozitīvo šajā duelī.
Panākums Elvim Merzļikinam ļāva kļūt par "Blue Jackets" visu laiku otru uzvarām bagātāko vārtsargu kluba vēsturē. Viņš izcīnīja 97. uzvaru NHL karjerā, par vienu apsteidzot Stīvu Meisonu. Līderis ar 213 uzvarām ir divus Stenlija kausus pēc kārtas ar Floridas "Panthers" izcīnījušais Sergejs Bobrovskis.
Iepriekšējo reizi divi Latvijas vārtsargi viens pret otru NHL laukumā spēlēja 2002. gada janvārī, kad Artūrs Irbe sargāja Karolīnas "Hurricanes", bet Pēteris Skudra Vankūveras "Canucks" vārtus. Karolīna toreiz zaudēja ar 5:7, bet Irbe tika nomainīts pēc trim ielaistām ripām.
Merzļikinam un Šilovam šī sezona iesākusies ar teju vai identisku situāciju, jo ne Kolumbusā, ne Pitsburgā pagaidām nav izteikta pirmā vārtsarga.
Merzļikins tiek rotēts ar Džetu Grīvzu, abiem tiekot laukumā ik pēc spēles, savukārt Šilovam līdzīga situācija ar Tristanu Džeriju. Arī statistikas rādītāji mūsējiem līdzvērtīgi, abiem pa trim uzvarām un vienāds atvairīto metienu procents (91,4%). Tās ir labas ziņas Latvijas izlasei un papildu galvassāpes valstsvienības vārtsargu trenerim Artūram Irbem, jo Milānā nāksies zīlēt, kuru vārtu vīru laist laukumā.
Diemžēl par vārtsargu līniju ir arī slikti jaunumi – viņnedēļ Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" treniņā traumu guva Vācijas Hokeja līgas (DEL) iepriekšējo divu gadu labākais vārtsargs Kristers Gudļevskis. Nepieciešama operācija, pēc kuras arī vairāku mēnešu atlabšana. Gudļevskim nākamnedēļ bija plānots spēlēt Latvijas izlasē pārbaudes turnīrā Vācijā. Vieta tukša nepaliks, jo Kristera vietā uz izlasi sauks citu pieredzējušu meistaru Ivaru Punnenovu, kurš šosezon Šveices klubā Rapersvīlas "Lakers" astoņās spēlēs atvairījis 93,20% metienu, kas ir otrs labākais rādītājs visā līgā. Lielā mērā pateicoties Punnenovam Rapersvīla Šveices līgā, ko uzskata par vienu no spēcīgākajām Eiropā, šobrīd ir otrajā vietā. Tāpat uz pārbaudes turnīru braukšot Gustavs Grigals un Ēriks Vītols. Pirmais šosezon spēlē Somijas augstākajā līgā, Vītols Slovākijā.
Latvijas izlases sastāvs Vācijas kausa izcīņai tiks izziņots piektdien. Tajā būs tikai Eiropā spēlējošie.
