Latvijā ir uzsākta jaunas Elektroniskās robežas šķērsošanas sistēmas ieviešana trešo valstu pilsoņiem, kas ir daļa no vērienīga projekta 29 Šengenas zonas dalībvalstīs. Tieši šajās dienās sistēma tiek pakļauta nopietnam pārbaudījumam, jo Rīgas lidostā masveidā ierodas futbola fani no Lielbritānijas, vēsta 360TV Ziņas.
Ieceļošanas un izceļošanas sistēma ir ieviesta, lai efektivizētu robežkontroli, veicinātu informācijas apmaiņu un mazinātu nelegālo migrantu risku. Lidostas "Rīga" robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks Sergejs Enikovs apstiprina, ka pirmajās dienās "nekādi starpgadījumi, sistēmas būtiska kļūdas nav konstatētas. Viss darbojas labi." Jaunajai pārbaudes kārtībai divu dienu laikā Latvijā tika pakļauti aptuveni četri tūkstoši trešo valstu pilsoņu.
Iekšlietu ministrijas Informācijas tehnoloģiju drošības politikas un attīstības nodaļas vadītājs Arnis Jurševics skaidro, ka būtiskākais uzlabojums ir biometrisko datu reģistrēšana: "Pirkstu nospiedumu iegūšana un sejas attēlu iegūšana liedz šos te identitātes viltojumus."
Lai gan pats process ar sejas attēla un pirkstu nospiedumu skenēšanu prasa ilgāku laiku, britu futbola fani atzīst, ka tas ir "pietiekami viegli" un "komfortabli." Jaunā sistēma jau sākusi dot rezultātus. Šo divu dienu laikā vairākiem trešo valstu pilsoņiem ieceļošana Latvijā tika liegta, pamatojoties uz citu Šengenas zonas valstu robežsargu ievadītiem datiem kopējā sistēmā.
Jaunās sistēmas ieviešanai ir noteikts pusgadu garš pārejas periods. Trešo valstu valstspiederīgajiem pasēs joprojām tiks gan iespiesti ieceļošanas un izceļošanas spiedogi, gan reģistrēti ceļotāja biometriskie dati. Lai izvairītos no rindām, Eiropas Savienības biometrisko pasu turētāji Rīgas lidostā aicināti izmantot automātiskos robežkontroles vārtus. Lai gan jaunā sistēma prasa ilgāku laiku robežpārbaudei trešo valstu pilsoņiem, tā ievērojami uzlabo drošību un informācijas apmaiņu Šengenas zonā.
