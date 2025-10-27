Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv
Oktobra pēdējā nedēļa klusi atgādina, ka rudens pamazām tuvojas savai krāšņajai izskaņai. Gaisā jūtama vēsa migla, lapas zeltaini čaukst zem kājām, un vakari kļūst arvien garāki - ideāls brīdis, lai ērti iekārtotos ar grāmatu un ļautos stāstam, kas aizved prom no ikdienas steigas. Rudens vienmēr ir bijis lasīšanas laiks - pārdomu, klusuma un iedvesmas brīdis.
Aizvadītajā nedēļā "Globuss" grāmatnīcu topā par sevi skaļi pieteikuši vairāki spilgti jaunumi. Vērtējot pēc lasītāju atsaucības, īsts pārsteigums ir Anna Jansone ar savu jaunāko kriminālromānu "Saruna ar nāvi" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas jau iekarojis trešo vietu topā. Zviedru kriminālromānu meistare atgriežas ar spraigu un tumšu stāstu par cilvēka spēju manipulēt un robežām starp dzīvi un nāvi.
Kad kāda sieviete, kas apgalvo, ka viņai piemīt ekstrasensa spējas, pavēsta, ka ar viņu sazinājies mazas meitenes gars, izmeklētājs Kristofers Barks negribīgi nolemj pārbaudīt teikto - un patiesi atrod bērna mirstīgās atliekas. Turpinot izmeklēšanu, viņš nonāk pie noslēpumiem, kas sniedzas piecdesmit gadu senā pagātnē un arvien ciešāk savijas ar viņa paša dzīvi.
Anna Jansone ir viena no populārākajām zviedru kriminālromānu autorēm, kuras darbi tulkoti vairāk nekā desmit miljonos eksemplāru. Viņas pieredze medicīnā un izpratne par cilvēka ētiskajām dilemmām padara viņas romānus ne tikai aizraujošus, bet arī dziļi cilvēcīgus.
Vēsturiskās literatūras cienītājiem īpaši saistošs būs Armanda Pučes dokumentālais darbs "Munters. Nodevējs". Autors spilgti un tieši atklāj Latvijas vēstures tumšākās lappuses un stāsta par diplomātu Vilhelmu Munteru - vīru, kurš kļuva par nodevības simbolu. Puče liek lasītājam aizdomāties par cilvēka atbildību valsts priekšā, par ideālu trauslumu un par to, cik viegli vēsturi var salauzt, ja pazūd sirdsapziņa. Tā ir grāmata, kas provocē, liek pārdomāt un atgādina - vēsturi mums jāuzraksta pašiem, latviešiem.
Savukārt mazākajiem lasītājiem topā iekarojusi vietu sirsnīgā darba burtnīca "Skudriņa Kāpēcīte. Paslēpes. Atrodi un atzīmē!" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tajā bērni aicināti kļūt par maziem pētniekiem - atrast un atzīmēt paslēpušos dzīvniekus, trenējot koncentrēšanās spēju un uzmanību pret detaļām. Krāsainās ilustrācijas un pazīstamie tēli no iepriekšējām Skudriņas Kāpēcītes bilžu grāmatām padara šo burtnīcu par lielisku sabiedroto gan rotaļās, gan mācībās.
Rudens drīz nodos stafeti ziemai, tāpēc šis ir īstais brīdis atrast laiku gan sev, gan grāmatām. Aizbēdz no steigas, ķer aiz astes zelta rudeni un ļauj, lai labas grāmatas piepilda garos oktobra vakarus ar domām, siltumu un iedvesmu.
