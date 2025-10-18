Svētdien, 19. oktobrī, Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā ("Riga IFF") pirmizrādi Latvijā piedzīvos Norvēģijas, Latvijas ("VFS Films") un Dienvidkorejas kopražojuma dokumentālā filma "Ziemeļi Dienvidi Sieviete Vīrietis". 

Tai ir divi režisori – norvēģis Mortens Traviks un dienvidkorejietis Suns Kims. 

Latvijas skatītājiem Travika kino rokraksts jau ir pazīstams – 2016. gadā uz lielajiem ekrāniem klajā nāca Norvēģijas, Latvijas un Slovēnijas dokumentālā filma "Atbrīvošanas diena", kuras līdzrežisors bija Uģis Olte.

Kā vēsta kinofestivāla "Riga IFF" pārstāvji, teju vai blaumaniskais dokumentārais stāsts "Ziemeļi Dienvidi Sieviete Vīrietis" vēsta par vēsturi, jūtām, divām atšķirīgām valstīm un dramēdiju, kas dzimst kultūru saplūsmē. "Ziemeļkorejiete Judžina Hana pēc bēgšanas no dzimtenes Dienvidkoreju sauc par savām jaunajām mājām. Viņa smej, ka spēj paveikt visu, un dibinājusi iepazīšanās aģentūru, kurā ziemeļkorejiešu sievietes saved kopā ar vietējiem vīriešiem. Galu galā – mēdz sacīt, ka "skaistākās sievietes ir no ziemeļiem, izskatīgākie vīrieši – no dienvidiem". Viņa dzimusi valstī ar totalitāru režīmu, viņš – tehnoloģiju komforta demokrātijā. Viņa ir audzināta darīt visu, viņu satrauc paša vajadzības. Mēģinot ar laulību biznesu un ziemeļkorejiešu bēgļu atbalstu dziedēt plaisu starp abām valstīm, Judžinas attiecības ar vīru izgaismo kultūru, dzimumpolitikas un mūsdienu mīlestības pretrunas.

Pagājušajā nedēļā "Latvijas Avīzei" bija iespēja sarunāties ar Mortenu Traviku – par Ziemeļkoreju, par šodienas vērtībām un par izvēli būt optimistam mūsdienu pasaulē.

Kā nonācāt pie idejas veidot filmu par attiecībām starp ziemeļkorejiešiem un dienvidkorejiešiem?

M. Traviks: Tie, kuri redzējuši "Atbrīvošanas dienu", jau zinās atbildi, bet varu to paust vēlreiz. Gadu gaitā Ziemeļkorejā esmu veidojis vairākus kultūras projektus un uzskatu, ka par šo valsti, tās vēsturi un pašreizējo situāciju man ir daudz vairāk zināšanu nekā daudziem citiem. Vienlaikus saistībā ar dažādiem projektiem esmu ceļojis arī uz Dienvidkoreju.

