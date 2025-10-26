Šonedēļ Latvijas radiostacijās sācis skanēt dziedātājas Zanes Dombrovskas jaunais singls “Tuvāk”, kuram viņa ir gan mūzikas un teksta autore un kurš ir jau otrais vēstnesis no pavasarī gaidāmā minialbuma. Dziesma turpina pavasarī ar singlu “Vaļā” aizsākto mīlestības tēmu, iedziļinoties attiecību, emociju un skaņas nianšu daudzslāņainībā.
Dziesmai tapusi arī videoversija, kuras radošajā komandā darbojās Māris Morkāns (foto un video montāža), stiliste Olga Kolotova un vizāžiste Anda Šteina. Jaunā singla pirmatskaņojums šaurā draugu un radoši iesaistīto cilvēku lokā notika Jēkaba arkādē, autostāvvietā.
“Ar šo dziesmu gribu iedrošināt sevi un klausītājus būt tuvāk – gan otram, gan pašiem sev. Katrs solis kā elpa, kā stars, ved mūs tuvāk ļauties savām sajūtām. Meklēt sevi savā spogulī un nebaidīties sevi redzēt,” par jauno veikumu, kuram īpašu noskaņu piešķīris čellists Markuss Skraucis, saka dziedātāja.
Jaunās dziesmas ieraksts tapis studijā “AMFO”, par ko dziedātāja saka personīgu paldies Aināram Majoram par atbalstu ieraksta procesa notikšanai. Tāpat kā iepriekšējā singlā, arī šoreiz Zane radoši sadarbojusies ar producentu un mūziķi Tomu Kagaini, savukārt dziesmas miksu un māsteringu veicis Edgars Skrāģis no Mixing LV.
“Īpašs paldies Latvijas Nacionālā teātra aktrisei Annai Klēverei par tradicionālu sadarbību tekstu revīzijā, kā arī Madarai Mančinskai, “Porsche” kluba Latvija vadītājai, par iespēju izmantot viņas personisko auto klipā. Paldies visiem, visiem, kas dzīvoja līdzi dziesmas tapšanai,” pauž Zane Dombrovska.
