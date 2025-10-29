Kamerūnā amatā astoto termiņu pēc kārtas stājies 92 gadus vecais Pols Bija, ko uzskata par pasaulē vecāko vēlēto prezidentu.
Oficiāli 12. oktobra vēlēšanās viņš ieguvis 53,66% balsu, kamēr viņa sāncensim, bijušajam valdības loceklim Isam Čiromam Bakari tikuši 35,2% pie vēlētāju aktivitātes 46,3%. Čiroma un daļa kamerūniešu gan pārliecināti, ka tās bijušas nevis vēlēšanas, bet "maskarāde" un uzvarējis Čiroma, taču valdības drošības spēki ar ieroču spēku apspieda opozīcijas ielu protestus. Nemieri Kamerūnas lielākajās pilsētās turpinājās arī nedēļas sākumā. Kamerūnā prezidentu ievēl uz septiņiem gadiem, tātad Bija, kurš amatā pirmo reizi stājās 1982. gadā un kopš tā brīža nav zaudējis nevienās vēlēšanās, valdīs līdz 2032. gadam. Neatkarību no Francijas Āfrikas valsts Kamerūna ieguva 1960. gadā, un Bija tās vēsturē ir tikai otrais prezidents. Politologi norāda, ka viņa galvenais uzdevums ir visiem iespējamiem līdzekļiem turēties pie varas, kamēr opozīcija pauž, ka Bijas politika iznīcina valsti, kurā aug bezdarbs, inflācija, sociālās un ekonomiskās problēmas. Attēlā Pols Bija un viņa dzīvesbiedre Šantala vēlēšanās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu