“Caur ērkšķiem uz…” kemperis ir piestājis pie Valmieras koncertzāles, kur meitenes sagaida jau nākamais uzdevums, taču domas par gaidāmo aizēno kārtējais konflikts dalībnieču vidū. Visas ir vienisprātis, ka ratiņkrēslā sēdošā Egija patiesībā ir daudz spējīgāka nekā varētu šķist. Tāpat meitenes neapmierina Egijas attieksme, jebkuru palīdzību uzskatot par pašsaprotamu, nevis kā atbalstu, par ko būtu vērts pateikties.
“Viņas man saka, ka nepalīdzēs, ka man jādara pašai. Bet viņas nesaprot, ka man pietrūkst ģimenes sajūtas. Ka es gribu dzīvot zem viena jumta ar draudzeni vai draugu, ka mēs abi kopā kaut ko darām. Ka viņš mani stumj, bet es viņam palīdzu,” stāsta Egija.
Kad meitenes atteikušās palīdzēt, Egijai nākas pašai izņemt ratiņkrēslu no kempera, kas beigu beigās viņai arī tīri labi izdodas. “Viņa spekulē uz to, ka viņa nevar. Bet kā tu vari nolamāt meitenes un pēc tam pateikt – nāciet, vediet mani,” spriež Evita.
Drīz vien Egijas mērs ir pilns un sieviete sāk pilnā balsī kliegt, apsaukājot pārējās dalībnieces: “Tu, ste*va, aizver muti! Dace, ja es staigātu, es tev tā iep*stu pa muti! Bet man ir pārāk laba sirds! Kas es kāds mazs bērns? Es izlemju pati savu likteni! Man vismaz kādreiz būs vīrs, kas palīdz, jums vienkārši skauž! Ste*vas, govis! Cūkas!”
Inese atzīst: “Man reāli bija kauns, cilvēki no malas sāka skatīties. Mēs pagājām maliņā. Kamēr bija laiks, es vēl spēlīti paspēlēju telefonā. Man bija vienalga, kas tur notiek.”
Tikmēr Jana atklāj savus plānus attiecībā uz Egiju: “Viņa man sāk arvien vairāk besīt ārā ar savu attieksmi. Izēdīšu Kseniju, nākamais upuris būs viņa.”
