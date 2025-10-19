Vairāki neidentificēti cilvēki šorīt ielauzās Luvrā, nozaga dārglietas un aizbēga, paziņojusi Francijas Iekšlietu ministrija.
Zādzība ilga aptuveni septiņas minūtes, atklāja Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
Ministrija informēja, ka ap plkst. 9. 30 (plkst. 10. 30 pēc Latvijas laika) vairākas personas, izmantojot pacēlāju, ielauzās muzejā caur logu, nozaga dārglietas no vitrīnām un aizbēga ar motorolleriem.
Nozagtajiem priekšmetiem ir nenovērtejama vēsturiska vērtība, uzsvēra ministrija, piebilstot, ka pilns nozagto lietu saraksts vēl tiek veidots.
Neviens cilvēks zādzības laikā nav cietis, atklāja Francijas kultūras ministre Rašida Dati.
Policija norobežoja muzeju un evakuēja apmeklētājus. Muzejs šodien paliks slēgts.
Laikraksts "Le Parisien" ziņoja, ka zagļi iekļuva Luvrā no fasādes, kas paveras uz Sēnu. Šī fasāde pašlaik tiek remontēta. Laikraksts vēstīja, ka nozagti deviņi priekšmeti no imperatora Napoleona un imperatores Žozefīnes dārglietu kolekcijas.
Laikraksts arī ziņoja, ka viena no nozagtajām dārglietām vēlāk atrasta salauzta pie muzeja.
