Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Karalkinu mājās valda rosība. Kamēr Pāvels kopā ar meitu rūpējās par skapja tīrību, Vendija internetā meklē virtuves tāfeli, lai turpmāk fiksētu pagatavotā ēdiena uzturvērtību.
Tāfeļu cenas Vendijai šķiet pārmērīgi augstas, jo ģimenes finansiālā situācija ir visai saspringta. Saspīlējumu rada tas, ka Pāvelam ir neapmaksāta dīkstāve darbā, kas nozīmē ievērojamus ienākumu ierobežojumus. Arī Vendijas ienākumi nav stabili un lieli.
"Algu kā tādu katru mēnesi nesaņemu, ienākumi ir no siera pasūtījumiem un zaļā tirdziņa. Nelielu ikmēneša atalgojumu saņemu par darbu zālē, bet tas ir niecīgs, jo tiek aprēķināts pēc stundu likmes. Tāpēc ienākumi man ir neregulāri. Finanses plānoju nedēļas griezumā, nevis mēnesi uz priekšu. Domāju, ka nespētu visu saplānot mēnesi uz priekšu,” atklāj Vendija.
