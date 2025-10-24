Vairāk nekā pirms gada Igaunijas parlaments pieņēma rezolūciju par atbalstu atomenerģijas izmantošanai valstī, dodot zaļo gaismu tiesiskā ietvara izstrādei un neatkarīga kodolenerģētikas regulatora izveidei.
Uzsākts arī valsts īpašā plānojuma process, lai izvēlētos piemērotāko vietu 600 megavatu (MW) atomelektrostacijai (AES) Somu līča piekrastē Rietumviru vai Austrumviru apriņķī. Uzņēmuma "Fermi Energia" projekts paredz divu mazo modulāro reaktoru (MMR) izbūvi.
"Pašvaldība ir "drīzāk atvērta" iespējamai kodolreaktoru izvietošanai tās teritorijā," – teic Viru-Nigulas pašvaldības (Rietumviru apriņķis) vadītājs Ainars Sepniks. "Kamēr valsts nebija pieņēmusi skaidru lēmumu šajā jautājumā, mēs nevarējām sacīt: "Nāciet šeit un celiet atomelektrostaciju". Bet, ja tas Igaunijā notiks un AES projekts var tikt realizēts Rietumviru apriņķī vai Liganuzē (Austrumviru apriņķī), vai kaut kur citur, tad mūsu pašvaldības vairākums drīzāk ir par to, lai kodolspēkstacija atrastos šeit, jo tas mums dos darba vietas, tiks būvēti ceļi, kafejnīcām būs darbs… Mums būs ievērojami vairāk maksātspējīgu iedzīvotāju," viņš piebilst.
Sepniks skaidro, ka pašvaldībā, kurā atrodas arī industriālā Kundas pilsēta, cilvēki ir pieraduši pie ražotnēm: "Esam atvērti ražošanas uzņēmumiem, un tas attiecas arī uz kodolspēkstaciju. Šeit atrodas uzņēmums "Estonian Cell", kas patērē 3,5 procentus no Igaunijas elektroenerģijas. Šeit ir arī lielas "Heidelberg Materials" ražotnes, kurām nepieciešama elektrība. Uzņēmumi varētu justies daudz stabilāk, ja tepat līdzās atrastos lētākas elektrības avots. Turklāt tiek runāts arī par to, ka no AES iegūto atlikuma siltumu varētu izmantot centrālajai apkurei, piegādājot siltumu Kundas pilsētai vai pat Rakverei, kas atrodas 25 kilometru attālumā," skaidro Viru-Nigulas pašvaldības vadītājs.
Raugoties plašāk, arī Igaunijā kopumā iedzīvotāju attieksme pret kodolenerģiju ir pozitīva. Pēc pēdējo aptauju datiem aptuveni divas trešdaļas (vairāk nekā 68%) igauņu atbalsta kodolenerģijas izmantošanu. Igaunijas Klimata ministrijā atzīmē, ka plašais sabiedrības atbalsts veido noturīgu pamatu ceļā uz kodolenerģijas valsti. Ministrijas pārstāvis, Kodolenerģijas darba grupas koordinators Indreks Anepaio uzsver, ka pērn Igaunijas kodolenerģētikas ambīcijās piedzīvots izšķirošs pagrieziena punkts:
"Valdība oficiāli nolēma turpināt kodolenerģētikas programmas īstenošanu un sākt sagatavošanās darbus kodolenerģijas ieviešanai. Līdz ar šo lēmumu esam uzsākuši otro posmu.
Šajā etapā galvenā uzmanība tiek pievērsta nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Tas ietver tiesiskā ietvara un neatkarīga kodolenerģijas regulatora izveidi, kā arī avārijas gatavības spēju attīstīšanu, spēkstacijai piemērotākās vietas atrašanu un būvniecības atļauju prasību nodrošināšanu. Paredzams, ka otrais posms noslēgsies ap 2031.–2032. gadu, pēc tam sāksies būvniecības fāze."
Atbalsts par spīti šaubām
"Fermi Energia" kodolspēkstacijas projekts paredz Igaunijā vienu otram līdzās izvietot divus "GE Hitachi BWRX-300" reaktorus, tas ir, divus 300 MW jaudas MMR. Šiem jaunā tipa mazajiem reaktoriem praksē sevi vēl jāpierāda, tāpēc visa uzmanība ir pievērsta Kanādai, kur šāds projekts tiks realizēts vispirms. "Šajā pavasarī kompānijas "OPG" BWRX-300 bloku kodolspēkstacijas projekts Darlingtonā ir saņēmis Kanādā pirmo MMR būvniecības atļauju. Tas būtiski atvieglo turpmāko licencēšanu un piegāžu ķēžu gatavību," uzsver "Fermi Energia" izpilddirektors Kalevs Kallemetss. Viņa vadītais uzņēmums aprīlī noslēdza nozīmīgu līgumu ar kompāniju "Samsung C&T" par sadarbību Igaunijas AES projekta realizācijā.
Kallemetss: "MMR ieceres realizācija nenorit viegli, jo esam neliela valsts, kurā līdz šim nav izmantota kodolenerģija. Ir daudz jautājumu par spēkstacijas atrašanās vietu, degvielu, tehnoloģijām, drošību, ekonomiku, finansēšanu, būvniecību, likumdošanu, cilvēkresursiem... Tie ir vairāki uzdevumi, kas jārisina vienlaikus soli pa solim. Pagaidām sekojam savam sākotnējam 2019. gadā izstrādātajam plānam." Uzņēmuma vadītājs teic, ka viņu šim darbam motivē iespēja veidot apstākļus, lai Igaunija varētu izmantot "lielisku tehnoloģiju", kā arī vēlme apliecināt, ka arī mazas valstis sabiedrības un klimata labā spēj ieviest sarežģītas tehnoloģijas. "Esam gandarīti, ka, par spīti šaubām, Igaunijas iedzīvotāji, amatpersonas un politiķi ir pieņēmuši pozitīvus lēmumus un atbalsta kodolenerģijas izvēli," piebilst Kallemetss.