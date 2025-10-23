Pie apvāršņa parādoties nākamajām parlamenta vēlēšanām, tradicionāli ar jaunu sparu atsākas diskusijas par to, kādu Saeimu mēs vēlētos. 

Turklāt ne tikai no partiju sadalījuma viedokļa, cik dažādu profesionālo grupu pārstāvniecības kontekstā. Šādām vajadzētu būt pārstāvētām vairāk, šīm ar "iešanu politikā" aizrauties nevajadzētu. Ja īsi, šīs diskusijas ir tukšas.

Piemēram, vēlme, lai parlamentā būtu vairāk pārstāvēti uzņēmēji, jo, lūk, bizness saprotot, ko nozīmē pelnīt, ka nauda kokos neaug, ka tēriņi ir rūpīgi jāpārdomā. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē