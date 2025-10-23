Rīgas "Zeļļu" kapteinis Uģis Pinete oktobrī kļuva par otro mūsu basketbolistu, kurš Latvijas–Igaunijas līgā sasniedzis 200 spēļu robežu.
Paralēli spēlētāja karjerai viņš jau piešāvis roku arī uzņēmējdarbībā.
Bija piedāvājumi arī ārzemēs
Šobrīd 34 gadus vecais Pinete visu karjeru aizvadījis Latvijas klubos. Latvijas čempionātā debitēja 2010./2011. gada sezonā "Ventspils" rindās. "Trīspadsmit gadu vecumā no Tukuma pārcēlos uz Ventspili, uzaicināja treneris Juris Petrovs, vēlāk biju viens no tiem, kurus aicināja trenēties pie lielās komandas, un tad jau arī dabūju uzspēlēt ar lielajiem onkuļiem. Bija liela konkurence, tāpēc uz katru treniņu gatavojos kā spēlei, īpaši otrajā sezonā, kad galvenais treneris bija Roberts Štelmahers," "Latvijas Avīzei" karjeras pirmos gadus profesionālajā basketbolā atminas Uģis Pinete.
Kopumā astoņas sezonas Pinete pārstāvējis "Jūrmalu", labākā bija pēdējā (2019./2020.), kad vidēji mačā Latvijas–Igaunijas līgā guva 15,5 punktus. Šajā karjeras posmā bijuši arī piedāvājumi no ārzemēm – Rumānijas, Islandes, Itālijas, taču nekas tik kārdinošs, lai pamestu sievu un jaundzimušo puiku vai pārceltos visi kopā. No vienas puses, esot žēl, ka nepamēģināja, taču prioritāte allaž bija ģimene.
Pēc trim sezonām "Ogrē" Uģis Pinete pievienojās aizpērn dibinātajiem Rīgas "Zeļļiem", kur ir kapteinis. Kapteiņa pienākumus pildīja arī "Jūrmalā", tāpat jaunatnes laikos. "Tas prasa vairāk enerģijas un laika piedomāt ne tikai par sevi, bet arī citiem. Esmu pieradis, un šķiet, ka arī diezgan labi sanāk," viņš uzskata.
Augot "Zeļļu" sportiskajām ambīcijām, Pinetes loma laukumā šosezon samazinājusies, ko spēlētājs uztver ar sapratni un apzinoties, ka svarīgākais uzdevums ir regulēt klimatu ģērbtuvē.
"Par spēlēšanu priecājos, treniņos visi zina, ka ar mani jārēķinās," viņš palīdz progresēt komandas biedriem.
Latvijas–Igaunijas līgā "Zeļļiem" četros mačos ir trīs uzvaras, zaudējums piedzīvots pret "Ventspili". Eiropas ziemeļu basketbola līgā uzvarēta Varšavas "Dziki" un "Peja" no Kosovas. Acīs krīt +28 viesos pret Tallinas "Kalev/Cramo". "Tā bija mūsu diena, viss gāja no rokas. Varēja arī redzēt, ka viņiem ir jauns treneris un varbūt vēl nav cits citam pielāgojušies," Uģis aicina nepārvērtēt šī mača nozīmi.
Savs bizness
Galīgo lēmumu par karjeras turpināšanu Uģis Pinete vēl nav pieņēmis, bet visticamākais, ka šī ir pēdējā sezona profesionālajā basketbolā. Par tālākajām gaitām galva nav jālauza, jo paralēli sportista karjerai viņš jau septiņus gadus nodarbojas ar uzņēmējdarbību – kopā ar sievu izveidojuši kafejnīcu tīklu "Coffee STOP".
"Tas sākās nejauši, pirms tam nemaz nebiju kafijas entuziasts. Ideja radās sievai, un joka pēc pamēģinājām, sākām Mārupē ar vienu vietu, šobrīd ir desmit lokācijas arī Piņķos, Ozolniekos, Rīgā. Šī ir vienkāršāka nozare nekā ēdināšana, bet ir savas grūtības. Septiņus gadus cīnāmies, pa pussolītim ejam uz augšu, cenšamies attīstīties, nupat apkalpojām Eiropas čempionātu. Kad būs vairāk laika, iespējams, virzība būs ātrāka. Kovida laiks mums tieši bija labs, jo vairāk specializējāmies uz līdzi ņemšanu," stāsta Uģis Pinete, piebilstot, ka viņš kādā statusā labprāt paliktu basketbolā arī pēc botu kāršanas uz nagliņas.
Jāpiebilst, ka apvienotajā līgā agrāk par Pineti trešajā spēļu simtā iekāpa "Ogres" kapteinis Kristaps Dārgais.
Nozīmīga loma ģērbtuvē
Edgars Buļs, Rīgas "Zeļļu" prezidents: "Liels respekts Uģim. Kad veidojām klubu 2023. gada vasarā, viņš grasījās atgriezties amatieru basketbolā Tukumā. Satikāmies un vienojāmies piecu minūšu laikā. Mums vajadzēja pieredzējušu līderi ģērbtuvē, un viņš šo lomu pilda lieliski – tilts starp komandu un kluba vadību, nododot ziņas spēlētājiem gan pozitīvos momentos, gan arī tad, kad, piemēram, kāda alga aizkavējas, nomierina, ka viss būs kārtībā. Arī sapurina džekus. Nav superskaļais līderis, bet pasaka, kad vajag, un viņu sadzird. Cīnītājs. Ģimenes cilvēks. Bez viņa "Zeļļi" nebūtu tur, kur ir šobrīd."
"VEF" uzvar klasikā
Latvijas–Igaunijas līgā "VEF Rīga" ar 76:69 pieveica "Ventspili", svinot ceturto uzvaru piecos mačos. Rīdziniekiem ar 21 punktu izcēlās Zairs Porters, bet traumas dēļ spēli nepabeidza Kristaps Ķilps. Kurzemniekiem 18 punkti Kameronam Šeltonam. "Ventspils" sezonu sākusi ar bilanci 1-3.
Vizītkarte
Uģis Pinete
- Dzimis 1991. gada 15. februārī
- Basketbolists
- Pārstāv Rīgas "Zeļļus"
- Baltijas līgas čempions ar "Ventspili" (2013.) un vicečempions ar "Jūrmalu" (2018.), Latvijas vicečempions ar "Zeļļiem" (2024.).
- Spēlējis Latvijas U-18 un U-20 izlasē
- Kafejnīcu tīkla "Coffee STOP" īpašnieks
