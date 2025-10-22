Pie Latvijas hokeja debesīm uzmirdzējušas divas jaunas zvaigznītes, kuras, pēc ekspertu domām, nākamajā vasarā Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā varētu tikt izraudzītas pirmajās divās kārtās.
Par uzbrucēju Oliveru Mūrnieku kā potenciālo Latvijas nākotnes talantu runāja jau senāk, savukārt aizsargs Alberts Šmits uzmanību piesaistīja aizvadītās sezonas beigu daļā, jo 17 gadu vecumā viņš debitēja Somijas augstākajā līgā, kur spēlē arī šosezon. Viņš ir Mikeli "Jukurit" komandas pirmā pāra aizsargs, 13 spēlēs ir iemetis jau trīs ripas pretinieku vārtos, bet laukumā pavada vidēji ap 20 minūtēm spēlē! Iespaidīgi hokejistam, kurš tikai decembrī svinēs pilngadību.
Atrada komandu
Sarunā ar "Latvijas Avīzi" Alberts atstāj nobrieduša jauna cilvēka iespaidu, un viņa stāsts atklāj arī lielu mērķtiecību ceļā uz profesionālo hokeju. Izrādās, ka ceļu uz Mikeli "Jukurit" vienību viņš sameklējis pats, kas hokeja pasaulē, kur ir simtiem aģentu un padomdevēju, ir diezgan netipiski.
Alberts Šmits nāk no Rūjienas, kas Latvijas sporta lauciņā uzreiz asociējas ar basketbolu un brāļiem Bertāniem. Taču šī stāsta varonim izredzes tikt pie oranžās bumbas driblēšanas un basketbola spēlēšanas bijušas tuvu nullei. "Tā kā mans tētis un vecākais brālis Harijs spēlēja hokeju, es bieži tiku ņemts līdzi uz Valmieras hokeja halli un līdz basketbola bumbai nemaz netiku," atminas Alberts. Pats uz slidām kāpis aptuveni četru gadu vecumā un itin ātri bijis skaidrs, ka tā ir spēle, kas Alberta dzīvē ienākusi uz palikšanu.
Kas zina, kā būtu iegrozījusies Alberta karjera, ja ne kovida pandēmija, kas Latvijā uz labu laiku komandu sporta aktivitātes nolika uz pauzes. "Man gribējās un vajadzēja spēlēt, tāpēc domāju, kur to lai daru. Tobrīd Latvijā nekas nenotika, jo bija liegums spēlēt hokeju. Caur vienu paziņu atradu variantu doties uz Helsinkiem uz "Karhu-Kissat" jauniešu hokeja sistēmu, kur pavadīju trīs sezonas," ceļu uz Somiju atklāj Šmits. Lēmums nav bijis no vieglajiem, jo 14 gados jādodas uz svešu valsti. Tēti pierunāt bijis vieglāk, ar mammu gājis grūtāk, taču viss beidzies ar pārcelšanos. "Vecāki sākumā pie manis bieži brauca ciemos, palīdzot iedzīvoties. No Rūjienas caur Tallinu jau nemaz tik tālu nesanāk. Apstākļi bija labi, galvenais, ka varēju attīstīt savas prasmes un spēlēt," izvēli Alberts noteikti nenožēlo.
"Karhu-Kissat" sistēmā viņš veica ceļu no U-16 līdz U-20 vecuma komandai, kurā spēlēja trešajā sezonā, nobriestot domai, ka jākāpj augstāk. "Tā kā Helsinkos klubam nebija pieaugušo komandas, tikai jauniešu, pats meklēju iespējas un jaunu vietu, kur attīstīties kā hokejistam. Saņēmu labas atsauksmes par Mikeli "Jukurit", ka tā esot laba vieta, kur augt jaunajiem hokejistiem. Izlēmu mēģināt, aizpildīju un pērnvasar nosūtīju viņiem savu pieteikumu.
Somijā U-18 vecuma spēlētājiem tiek rīkotas tā saucamās "tray-out" jeb pārbaudes nometnes un caur to es nokļuvu šajā sistēmā,"
stāsta jaunais hokejists. Sākumā arī tur viņš spēlējis junioru U-20 čempionātā, bet februārī kādā rītā ierodoties uz treniņu, saņēmis ziņu no trenera, ka viņu gaida lielajā komandā, kur traumu dēļ bija radušies robi aizsardzības līnijā. Debija pieaugušo hokejā notika Valentīndienas vakarā Helsinkos pret vietējo "HIFK" vienību. "Pirmo reizi spēlēju tik daudzu skatītāju priekšā, sākumā bija arī uztraukums, bet spēlējot tas pazūd. Vienkārši dari savu darbu," par debiju saka Alberts. Viņš "Jukurit" lielajā komandā palika līdz sezonas beigām, aizvadot deviņus mačus un gūstot arī savus pirmos vārtus profesionālajā līmenī. Mikeli komandai, kurā pirms dažiem gadiem bija uzplaucis Latvijas izlases uzbrucējs Oskars Batņa, tā sezona gan bija neveiksmīga, beigās nācās pārspēlēs cīnīties par vietas saglabāšanu augstākajā līgā, kas arī godam izdevās. Sezonas noslēgumā Alberts tika apbalvots ar jaunu līgumu uz nākamo sezonu un to jau hokejists noslēdzis ar nesen iegūta aģenta starpniecību, pašam vairs pa tiešo sarunas nevedot. Bet tas liecina, ka rūjenietis savu vietu profesionālajā hokejā bija izcīnījis.
Treneru uzticība
Šī sezona jau ir cits stāsts, tajā liela loma ir arī Šmitam, kurš kopā ar Jūso Arolu spēlē pirmajā aizsargu pārī. Arola ar 12 (2+10) punktiem ir komandas rezultatīvākais spēlētājs, savukārt Alberts ar trīs gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm trešais starp aizsargiem un ceturtais visā līgā starp debitantiem. Tikmēr "Jukurit" ar astoņām uzvarām 15 spēlēs ir septītajā vietā 16 komandu konkurencē, no labāko trijnieka atpaliekot tikai par vienas uzvaras tiesu. "Protams, esmu priecīgs, ka sezona mums iegriezusies tik veiksmīgā gultnē, taču es pats tālāk par nākamo dienu neskatos. Man šobrīd svarīgākais ir treneru uzticība un liels spēles laiks, lai krātu pieredzi pieaugušo hokejā. Sezonas sākumā piecas spēles aizvadīju arī junioru komandā, kuriem čempionāts sākās ātrāk. Tagad jau esmu adaptējies pieaugušo hokejam, fiziski jūtos labi, lai gan slodze ir liela. Piemēram, šonedēļ mums būs trīs spēles, bet regulārajā čempionātā Somijā katrai komandai ir pa 60 mačiem. Sākumā gan bija grūtāk, jo fiziskajā ziņā junioru un lielais hokejs nav salīdzināmi, bet, ja treniņos dari tās pašas lietas, ko pārējie, tad ar laiku uzaudzē arī savas fiziskās spējas un paaugstini līmeni," Alberts starp večiem nejūtas neiederīgs. Spēka spēlē lieti noder arī viņa auguma parametri – 1,91 metrs garumā un 93 kilogrami svarā. Šmita pamatpienākumi, kā jau aizsargam, ir rūpes par savu vārtu drošību, taču viņam tiek ļauta vaļa izpausties arī pretējā laukuma pusē.
"Cenšos savu spēles stilu izcelt un būt tā dēvētais divvirzienu aizsargs, taču pamatpienākums man ir vispirms nospēlēt droši, ko cenšos arī darīt. Jo tikai tā var dabūt treneru uzticību.
Par uzbrukumu es sāku domāt salīdzinoši nesen, kad sāku vairāk izprast pašu spēli. Līdz tam spēlēju prieka pēc, bet, kļūstot vecākam un mācoties jaunas lietas, sāc domāt arī par citām lietām, kur vari progresēt un dot savu ieguldījumu komandai. Taču man galvenais nav punkti, bet gan treneru uzticība un spēles laiks," Alberts norāda uz prioritātēm.
Fokuss šodienai
Šonedēļ NHL publicējis pirmo šīs sezonas prognozi attiecībā uz nākotnes talantiem un Alberta Šmita vārds atrodams starp tiem, kuram speciālisti atvēl vietu nākamā gada drafta pirmajā kārtā. Skaidrs, ka tam līdzi nāk liela NHL klubu skautu jeb jauno talantu meklētāju uzmanība. "Jā, man ir bijušas intervijas, bijusi arī saziņa elektroniski ar vairākiem klubiem, taču es tam cenšos nepievērst lielu nozīmi, jo drafts ir tikai nākotne. Man vairāk jāfokusējas uz tagadni, kā es attīstos tagad. Dzīvoju ar domu neskriet vilcienam pa priekšu," saka Alberts. Tomēr no tā, ka viņš tiek skrupulozi vērtēts, neizspruksi un pēc kāda mača viņam teikts, ka Alberta spēli klātienē esot vērojuši pat 14 NHL klubu pārstāvji. Līdz šim no Latvijas hokejistiem NHL drafta pirmajā kārtā ticis izraudzīts tikai viens – Zemgus Girgensons.
Iespēja sevi parādīt, ir ne tikai spēlējot klubā, bet arī valstsvienībā. Latvijas lielajā izlasē Šmits vēl nav debitējis un vismaz novembrī gaidāmajā pārbaudes turnīrā Vācijā tas vēl nenotiks. Visticamāk, viņš dosies uz Latvijas U-20 izlasi, kas spēlēs pārbaudes turnīrā Norvēģijā, gatavojoties gadu mijā gaidāmajam pasaules junioru čempionātam. "Dalība U-20 čempionātā tas man šobrīd ir galvenais mērķis izlases kontekstā. Pagaidām jāsāk ar to, tad varēs skatīties tālāk," Alberts arī šajā ziņā grib iet pragmatiski, soli pa solim, turklāt sarunas par iespējamu spēlēšanu lielajā izlasē vēl nav bijušas. Pavasarī viņš pasaules čempionāta gaisotni pirmo reizi izbaudīja ar Oļega Sorokina trenēto Latvijas U-18 izlasi un pēcgarša bijusi laba. "Kopumā tas bija pozitīvs turnīrs.
Mums negāja nemaz tik slikti, bija sīvi mači, domāju, ka parādījām cienīgu sniegumu, saglabājot vietu elites divīzijā. Ceturtdaļfinālā bija sīva cīņa pret ASV, kas pēc tam izcīnīja bronzas medaļas.
Izlasē spēlētais hokejs no klubā spēlētā atšķiras, jo pieaugušo vai junioru hokejs tās tomēr ir divas dažādas lietas," atzīst Šmits, kurš mačā ar amerikāņiem (3:6) guva vienus no Latvijas izlases vārtiem.
Badā nepaliks
Lai arī hokejā Alberts Šmits ir iekšā no matu galiņiem līdz papēžiem, tā nav visa viņa dzīve un ikdiena. Izglītība nav atstāta novārtā, jo viņš tālmācībā turpina apgūt vidusskolas programmu un šobrīd mācās 11. klasē. Spēlējot Helsinkos, viņš vienu gadu mācījies arī klātienē, ko tagad gan esot grūti apvienot ar spēlēšanu lielajā komandā. Toties tas gads krietni palīdzējis somu valodas apgūšanā. "Ar draugiem un komandas biedriem ģērbtuvē runāju somiski, esmu sniedzis arī intervijas. Sadzīvē problēmu nav, esmu pieradis arī pie somu pirts tradīcijām – saunu sanāk apmeklēt vairākas reizes nedēļā. Ko daru brīvajā laikā? Cenšos to pavadīt kopā ar draugiem. Tie man ir gan Latvijā, gan iegūti Helsinkos un arī te Mikeli, kas atrodas trīs stundu brauciena attālumā no galvaspilsētas. Neesmu baigi aktīvais ārpus hokeja, bet svaigā gaisā patīk būt. Ja ir liels nogurums, tad paskatos televizoru, cenšos atpūsties, lai būtu gatavs nākamās dienas treniņam. Kopš esmu lielajā hokejā, dzīvoju viens, viss manā dzīvē notiek profesionālāk. Pats arī gatavoju sev ēst, esmu to iemācījies un man ļoti patīk. Vai vista ar makaroniem ir klasika? Ir arī variācijas, dažādas mērcītes, varu sev pagatavot ne tikai to," Alberts jau 17 gadu vecumā dzīvo pilnvērtīgu pieauguša cilvēka dzīvi.
Vizītkarte. Alberts Šmits
- Dzimis 2007. gada 2. decembrī.
- Profesionāls hokejists.
- Ampluā – aizsargs.
- Hokeja ekspertu prognozēs tiek minēts kā 2026. gada NHL drafta pirmās kārtas izvēle.
- Pārstāv Somijas augstākās līgas klubu Mikeli "Jukurit".
- Pirms tam spēlēja Helsinku kluba "Karhu-Kissat" jauniešu komandās.
- Valmieras hokeja audzēknis.
- Brālis Harijs Šmits savulaik spēlējis Rīgas "Dinamo" jauniešu komandā HK "Rīga", arī Latvijas čempionvienībā "Mogo".
- Patīk gatavot ēst, atpūsties ar draugiem.
- Latvijas U-18 izlasē piedalījies 2025. gada pasaules čempionātā jauniešiem. Junioru un pieaugušo Latvijas izlasēs vēl nav spēlējis.
