Katru gadu Latvijā apmēram desmit tūkstošiem cilvēku tiek atklāts ļaundabīgs audzējs, un ap sešiem tūkstošiem no tiem šīs slimības dēļ mirst. Speciālisti norāda — daudzi no šiem cilvēkiem varētu būt izdzīvojuši, ja slimība tiktu atklāta agrīni, veicot valsts apmaksātus skrīningus krūts, dzemdes kakla, zarnu vai prostatas vēža noteikšanai. Tomēr iedzīvotāju atsaucība šīm pārbaudēm joprojām ir zema, īpaši reģionos, vēsta 360TV Ziņas.
Ģimenes ārsti uzsver, ka daudzi pacienti neizmanto skrīninga iespējas, neskatoties uz vairākkārtējiem uzaicinājumiem. Pēc Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvju teiktā, viena no galvenajām problēmām ir pacientu neuzticēšanās un nepietiekamās zināšanas par savu veselību. Ārsti atzīst, ka īslaicīgas informatīvās kampaņas vien nepietiek – nepieciešama ilgstoša un sistemātiska sabiedrības izglītošana.
Veselības aprūpes speciālisti arī norāda uz nepilnībām medicīnas sistēmā. Pirmkārt, trūkst precīzas uzskaites par tiem pacientiem, kuriem skrīnings ir jāveic, kas apgrūtina iedzīvotāju apzināšanu un uzaicinājumu izsūtīšanu. Nacionālais veselības dienests atzīst, ka šobrīd notiek informācijas sistēmas uzlabošana, lai dati kļūtu pārskatāmāki un pieejamāki ārstiem.
Tomēr būtiskākā problēma joprojām ir pakalpojumu pieejamība reģionos. Ģimenes ārsti norāda, ka, piemēram, Latgalē pierakstīties uz izbraukuma mamogrāfu bieži vien ir ļoti sarežģīti. Ir gadījumi, kad sievietes gaidījušas rindā stundām, taču izmeklējums tā arī nav veikts, jo mobilais mamogrāfs bijis spiests doties prom. Šāda pieredze attur cilvēkus atkārtoti piedalīties pārbaudēs.
Līdzīga situācija ir ar dzemdes kakla vēža skrīningu – rindas pie ginekologiem ir garas, un daudzi speciālisti nestrādā ar valsts līgumiem, tāpēc pacientiem par vizīti nākas maksāt vairākus desmitus eiro. Arī pēc skrīninga atklāto gadījumu ārstēšana saskaras ar problēmām – kolposkopijas izmeklējumiem dažviet jāgaida pat pusgadu.
Nacionālā veselības dienesta pārstāvji atzīst, ka skrīninga pieejamība un kvalitāte prasa kompleksu pieeju – gan no ārstniecības iestādēm, gan no sabiedrības puses. Dienests aicina sievietes pieteikties uz e-pasta atgādinājumiem portālā latvija.lv, jo papīra vēstules nereti nenonāk līdz adresātam.
Speciālisti atgādina: vēzis ir ārstējams, ja tas tiek atklāts savlaicīgi. Tāpēc mediķi aicina iedzīvotājus izmantot valsts apmaksātās pārbaudes un mudināt to darīt arī tuviniekus.
