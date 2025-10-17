Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš atstās amatu organizācijā pēc viņa apstiprināšanas Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītāja amatā.
Pirmdien, 13. oktobrī, koalīcija vienojās, ka Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadību pārņems Endziņš. Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 2025. gada 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Endziņš vakar teica, ka plāno atstāt darbu LTRK, jo jaunajā amatā sagaidāms liels darba apmērs un ilgtermiņa iesaiste. Tāpat Endziņš sacīja, ka Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai esošais vadītājs – Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs – turpmāk būs vadītāja vietnieks, savukārt grupas esošais vadītāja vietnieks – LTRK prezidents Aigars Rostovskis – turpinās darbu kā grupas loceklis. Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītāju amatā ieceļ ar Valsts kancelejas rīkojumu.
Stājoties jaunajā amatā, Endziņš kā galveno mērķi plāno izvirzīt, lai sabiedrība un uzņēmēji viena gada laikā varētu redzēt progresu birokrātijas mazināšanā, savukārt trīs gadu laikā – nodrošināt, ka birokrātiskā sloga līmenis Latvijā ir zemākais Baltijas valstu vidū un uzņēmēji kā galveno problēmu nenorādītu birokrātiju. Viņš piebilda, ka ir svarīgi veikt funkciju auditu, lai identificētu tās, kuru pastāvēšana ir būtiska, un tās, kuru lietderība būtu pārskatāma. Aptaujā paredzēts noskaidrot sabiedrības un uzņēmēju viedokli par to, kur ir lielākās problēmas. Tāpat Endziņš minēja, ka viens no pirmajiem uzdevumiem būs izveidot mājaslapu, kurā sabiedrība un priekšlikumu iesniedzēji varēs sekot līdzi rīcības grupas darbam, iesniegtajiem priekšlikumiem un to īstenošanas gaitai. Viņš pozitīvi vērtē tos birokrātijas mazināšanas priekšlikumus, kas līdz šim ir pieņemti, bet norādīja, ka izvirzītais 21 priekšlikums nenosedz pat 0,1% no visas birokrātijas.
